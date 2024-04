"Il fallait avoir du talent" : le tacle violent de Michael J. Fox aux stars d'aujourd'hui

Invité à revenir sur sa carrière et sa célébrité mondiale dans les années 80, l'acteur Michael J. Fox a établi une comparaison sévère avec la célébrité contemporaine, indiquant qu'à son époque on ne devenait pas célèbre sans être talentueux...

Michael J. Fox critique les stars d'aujourd'hui

La star de la trilogie Retour vers le futur et figure très populaire des années 80 Michael J. Fox est en forme. C'est une très heureuse nouvelle, concernant celui qui lutte contre la maladie de Parkinson depuis qu'il a 30 ans, et qui vient de déclarer qu'il se sentait prêt à revenir devant les caméras. Et il est même en excellente forme, au point de lâcher un tacle bien senti aux stars de la nouvelle génération. En effet, dans une interview accordée à People, Michael J. Fox est revenu sur sa carrière et sur sa célébrité dans les années 80, en établissant une comparaison avec la célébrité aujourd'hui.

Je reviens à une expression que j'ai entendue au moment où j'ai reçu un Oscar d'honneur - quelqu'un m'avait dit la veille, la discussion portait sur cette récompense et la célébrité : "Tu es une célébrité des années 80." Je me suis dit, "Wow, c'est cool. Célébrité des années 80. C'est vrai, on était différents." On était plus solides. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas toutes ces conneries. On était simplement célèbres, avec nos propres ressources. Et c'était une période incroyable. Il fallait avoir du talent. Ça aidait.

Mike Flaherty (Michael J. Fox) - Spin City ©ABC

"On se cassait le c**"

Michael J. Fox a été distingué notamment par quatre Golden Globe du Meilleur acteur dans une série (pour Sacrée famille en 1985 et Spin City en 1998, 1999 et 2000) et par un Oscar d'honneur reçu en 2022. Celui qui est aussi auteur, producteur et un militant très actif dans la recherche pour le traitement de la maladie de Parkinson a développé sa pensée et ainsi laissé entendre tout le mal qu'il pense de la manière dont on accède à la célébrité aujourd'hui. Sans y aller par quatre chemins...

On se cassait le c** (pour réussir, ndlr), on bossait nos compétences d'acteur, on regardait les autres acteurs et on se rassemblait, on parlait ensemble de nos méthodes et du jeu. Aujourd'hui on a des gens qui disent simplement : "C'est quoi la marque de ton sweat ? Et c'est quoi ce pas de danse ?" Et vous êtes la personne la plus célèbre au monde.

Une parole sans doute sèche mais certainement très sage de la part de l'interprète de Marty McFly.