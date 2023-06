Nicolas Bedos serait en garde à vue pour agression sexuelle

Nicolas Bedos serait actuellement en garde à vue depuis le mercredi 21 juin. Le réalisateur serait accusé d'agression sexuelle par une femme de 25 ans. Les faits auraient eu lieu dans la nuit du 1er au 2 juin dans un club parisien.

Une plainte à l'encontre de Nicolas Bedos

Nicolas Bedos, acteur, scénariste et réalisateur notamment de Mascarade (2022) et OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire (2021) et La Belle époque (2019), serait actuellement en garde à vue a annoncé ce jeudi 22 juin l'AFP. Il serait accusé d'agression sexuelle et aurait été placé au commissariat du Centre à Paris depuis mercredi. Une information donnée d'abord par Actu 17 et confirmée par l'AFP.

D'après les premiers éléments d'Actu 17, une femme âgée de 25 ans aurait déposé une plainte à son encontre dès le 12 juin dernier, pour des faits qui se seraient déroulés dans la nuit du 1er au 2 juin. Elle accuse Nicolas Bedos de l'avoir "fixée du regard avant de glisser sa main au niveau de ses parties intimes, par-dessus son pantalon". La plaignante l'aurait reconnu et repoussé des deux mains. Nicolas Bedos aurait alors "fait mine d'être surpris par sa réaction avant de poursuivre son chemin".

L'Indépendant apporte d'autres éléments en précisant que les événements se seraient déroulés "dans le sous-sol du Savage, un bar du 1er arrondissement de la capitale". La jeune femme était alors accompagnée d'amis, mais se serait retrouvée seule au moment des faits. Elle insiste également sur le fait qu'"elle n'était pas alcoolisée".

On peut également lire dans Le Monde que, d'après une source proche du dossier, le réalisateur se serait défendu devant les enquêteurs en expliquant "ne pas remettre en cause la parole de la plaignante", tout en assurant que "si ce geste a existé, il ne peut être qu’accidentel". Julia Minkowski, l'avocate de Nicolas Bedos, contactée par l'AFP et Le Monde, "n'a pas souhaité réagir".