Nicolas Cage dit pourquoi il n'arrêtera jamais sa carrière

L'acteur oscarisé Nicolas Cage a récemment affirmé qu'il ne prendra jamais sa retraite en tant que comédien. Apparu dans plus d'une centaine de films, il adore trop son métier pour raccrocher. Et c'est finalement une bonne nouvelle pour ses fans.

Nicolas Cage : l'acteur à tout faire

Nicolas Cage est une personnalité emblématique du cinéma américain. Il a tourné dans des films extrêmement variés et différents. Aujourd'hui âgé de 57 ans, il débute sa carrière en 1981 dans Best of Times. Mais c'est sa participation à Rusty James, de son oncle Francis Ford Coppola, qui lance réellement sa carrière. Nicolas Cage a par la suite tourné avec les plus grands, que ce soit avec David Lynch pour Sailor et Lula, les frères Coen avec Arizona Junior, John Woo pour Volte/Face, Martin Scorsese pour A tombeau ouvert ou encore Brian De Palma pour Snake Eyes. Il a même remporté l'Oscar du Meilleur acteur pour Leaving Las Vegas.

Nicolas Cage - Willy's Wonderland ©JD Entertainment

Puis, au début des années 2010, Nicolas Cage se diversifie, et décide de devenir une figure étonnante du cinéma hollywoodien. L'acteur accepte toute sorte de rôles, dans des productions parfois totalement fauchées, ou pour des cinéastes en herbe. Il ne se soucie plus vraiment de son image, ce qui compte, c'est tourner dans des films ! Ainsi, dernièrement, Nicolas Cage est apparu dans des films comme Jiu Jitsu, Willy's Wonderland, ou encore Color out of Space.

La retraite : jamais de la vie !

Lors d'une récente interview avec Entertainment Weekly, pour parler de son nouveau film intitulé Pig, le comédien a déclaré qu'il ne prendrait jamais sa retraite. Il considère que jouer la comédie est très bénéfique pour sa santé et son équilibre mental, et qu'il aime trop son métier pour raccrocher. Malgré 117 films à son actif, Nicolas Cage est en pleine forme :

Non non non. Cela ne peut pas arriver. Faire ce métier est comme avoir un ange gardien, et j'en ai besoin. Je suis en meilleure santé quand je travaille, j'ai besoin d'un endroit positif pour exprimer mon expérience de vie, et le cinéma m'a donné cela. Je ne prendrai donc jamais ma retraite.

C'est en tout cas une excellente nouvelle pour ses fans. Nicolas Cage sera prochainement à l'affiche de nombreux projets. Le 27 octobre, il sera dans Pig de Michael Sarnoski. Puis il apparaîtra dans The Old Way, le tout premier western de sa carrière. On pourra également le retrouver dans The Retirement Plan aux côtés de Ron Perlman, et dans Prisoners of the Ghostland avec Sofia Boutella et Nick Cassavetes. Enfin, il sera également au centre d'une histoire sur sa propre carrière dans laquelle il jouera son propre rôle : Un talent en or massif. Un film sur Nicolas Cage avec Nicolas Cage, difficile de faire plus méta !