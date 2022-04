Oscars 2022 : le frère de Chris Rock veut combattre Will Smith sur un ring

Après l'esclandre survenu lors de la dernière cérémonie des Oscars 2022, il semblerait que le frère de Chris Rock ne soit pas décidé à en rester là avec Will Smith. On vous dit tout sur la prise de parole du cadet de l'humoriste.

Oscars 2022 : une séquence qui laisse des marques

Lors de la 94e cérémonie des Oscars, une séquence bien particulière a malheureusement éclipsé toutes les autres. Chris Rock, humoriste et comédien américain notamment vu dans Dolemite Is My Name ou encore Empire, arrive sur scène pour remettre le prix du meilleur documentaire. Comme à son habitude, il ponctue son discours de plusieurs blagues. Parmi ses traits d'humour, une plaisanterie sur Jada Pinkett Smith - liée à sa coupe de cheveux.

Quelques secondes après, Will Smith, mari de cette dernière, monte sur scène et gifle le comédien devant un public médusé. Alors que la cérémonie se poursuit dans une ambiance pour le moins étrange, on comprend vite que l'incident n'est pas un happening raté. Chris Rock remet l'Oscar sans trop sourciller et, plusieurs dizaines de minutes plus tard, Will Smith remporte la statuette dorée pour son rôle dans La Méthode Williams.

Cette séquence surréaliste ne tarde pas à provoquer un tollé. De multiples personnalités prennent la parole pour soutenir les deux protagonistes de l'affaire tandis que l'Académie sanctionne finalement Will Smith. Pendant dix ans, la star sera persona non grata aux Oscars ! Un coup dur pour l'acteur, qui voit nombre de ses projets mis en péril. Certains sont simplement suspendus, d'autres définitivement arrêtés - on pense à la collaboration entre Netflix et ce dernier. Si Will Smith s'est excusé publiquement auprès de Chris Rock et de l'Académie, beaucoup attendent une vraie prise de parole de l'humoriste, dont les ventes de billets de spectacle ont littéralement explosé depuis.

Chris Rock : son frère décidé à en découdre

Alors que l'affaire commençait peu à peu à se tasser, le petit frère de Chris Rock a pris la parole. Selon nos confrères de TMZ, le cadet de l'humoriste n'a qu'une envie : en découdre avec celui qui a levé la main sur son frère devant des millions de téléspectateurs. En effet, Kenny Rock aurait signé un accord avec Damon Feldman, le fondateur de Celebrity Boxing. Si vous ne connaissez pas l'émission, sachez qu'il s'agit d'une télé-réalité diffusée depuis 2002. Le concept est on ne peut plus simple : des célébrités s'affrontent sur le ring sous l'œil des caméras.

Will Smith dans Ali ©Columbia Pictures

Kenny Rock va donc participer au show... et il semble avoir une idée derrière la tête concernant son adversaire. Ainsi, il insisterait pour que Will Smith soit son tout premier rival sur le ring ! Interrogé à ce sujet, le frère de Chris Rock estime qu'un affrontement entre son aîné et l'acteur serait une mauvaise idée. Tout décidé qu'il est à prendre littéralement les choses en main, il ajoute :

Je devrais monter sur le ring face à Will Smith.

Kenny Rock parait très confiant sur ses chances de l'emporter face à la star de la série Le Prince de Bel-Air, voyez plutôt !

Je laisserai parler les mains.

On dirait que le futur combattant n'est pas près de pardonner son geste à l'acteur américain. Pour le moment, Will Smith n'a pas répondu aux invectives de son hypothétique adversaire.