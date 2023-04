Pedro Pascal : le beau geste de Sarah Paulson lorsqu'il débutait

Pedro Pascal et Sarah Paulson entretiennent une belle amitié depuis plus de 30 ans. Et elle l'a toujours soutenu, surtout à ses débuts, bien avant qu'il ne devienne la star de "The Mandalorian" ou "The Last of Us".

Pedro Pascal : l'étoile montante

Pedro Pascal a débuté sa carrière à la fin des années 1990 en apparaissant dans de nombreuses séries, notamment Buffy contre les vampires ou encore New York : Unité spéciale. Cependant, il lui a fallu du temps et de la persévérance pour enfin se faire une place au soleil à Hollywood.

En effet, il doit sa célébrité à son rôle d'Oberyn Martell dans la saison 4 de Game of Thrones. Une performance très remarquée, qui lui a ensuite permis d'obtenir des rôles de plus en plus importants, à la télévision et au cinéma. On se rappelle notamment de lui dans la série Narcos, ou encore dans les films La Grande Muraille ou Kingsman : Le Cercle d'or.

Oberyn Martell (Pedro Pascal) - Game of thrones saison 4 © HBO

Mais c'est véritablement en 2019 qu'il devient une star internationale grâce à son rôle de chasseur de primes dans la série Star Wars The Mandalorian. Depuis 2023, il incarne également Joel Miller dans la série HBO The Last of Us. Sa palette de jeu très grande ainsi que son attachante personnalité en font aujourd'hui l'un des acteurs les plus demandés d'Hollywood. Il sera présent au Festival de Cannes le 17 mai prochain pour présenter le film Strange Way of Life de Pedro Almodovar aux côtés d'Ethan Hawke.

La belle amitié avec Sarah Paulson

Pedro Pascal entretient une belle histoire d'amitié avec la comédienne Sarah Paulson (American Horror Story), et elle ne date pas d'hier ! En effet, les deux acteurs se sont rencontrés en 1993 à New York, et sont rapidement devenus inséparables.

Dans une récente interview accordée au magazine Esquire (qui consacre son numéro à la star de The Last of Us), Sarah Paulson s'est confiée à propos de son ami depuis plus de trente ans. Et elle en a profité pour révéler qu'au début des années 2000, alors qu'il avait du mal à joindre les deux bouts, elle l'avait financièrement aidé :

Il en a déjà parlé publiquement, mais il y avait des moments où je lui donnais une partie de mon salaire afin qu'il puisse avoir de l'argent pour se nourrir.

Après des années de galère, Pedro Pascal est aujourd'hui très demandé. Une exposition qui réjouit évidemment Sarah Paulson, qui n'a jamais cessé de croire en lui :