Pierre Niney raconte son calvaire après la diffusion de LOL saison 3

Grand gagnant de la saison 3 de "LOL : Qui rit, sort !" sur Prime Vidéo, Pierre Niney est revenu sur les jours compliqués qui ont suivi le tournage. Un calvaire pour ses nerfs, qui a eu des répercussions...

Pierre Niney, roi de la comédie

En plus d'être un très bon acteur dramatique, Pierre Niney excelle également dans la comédie. Ces dernières années, son talent comique s'est ainsi exprimé à travers divers films et séries, notamment La Flamme et Le Flambeau, mais aussi OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire et bien sûr la saison 3 du jeu LOL : Qui rit, sort diffusée sur Prime Vidéo.

Cette dernière a été le programme le plus regardé de la plateforme en France. Il faut dire que le casting avait de quoi séduire, avec, en premier lieu, le duo irrésistible que formait Pierre Niney avec son acolyte Jonathan Cohen, et qui a donné lieu à des moments de télévision déjà cultes ! On ne se lasse d'ailleurs pas de revoir leur improvisation musicale Bon pied, bon œil :

Au terme d'un tournage de 12h, durant lequel les nerfs des candidats auront été mis à rude épreuve, Pierre Niney a remporté cette troisième saison de LOL : Qui rit, sort. Il faut dire que sa parodie hilarante de Thomas Pesquet a fait des ravages, spécialement Jonathan Cohen, qui n'a pas pu résister à l'envie de rire.

Pierre Niney en Thomas Pequet - LOL : Qui Rit Sort saison 3 © Prime Vidéo

Pierre Niney revient sur son "calvaire" après le tournage

Si à l'écran, LOL : Qui rit, sort ! ne dure que six heures, le tournage est, quant à lui, beaucoup plus long. Ainsi, les candidats ont tourné pendant douze heures. Douze longues heures durant lesquelles ils n'étaient pas autorisés à rire, sous peine d'être éliminés. Un véritable calvaire donc pour les nerfs, et qui a durablement marqué Pierre Niney.

Ainsi, dans un entretien accordé au média Konbini, le comédien est revenu sur les jours qui ont suivi le tournage de la saison 3 de LOL : Qui rit sort. Et il a confié avoir vécu un véritable calvaire :

Je ne l'ai jamais dit avant. Nerveusement (...) douze heures (...) c'était épuisant. Et en sortant du truc, je faisais des cauchemars, je tremblais, j'avais du mal à m'endormir. Dans le cauchemar je faisais ça avec ma bouche (...) pour ne pas rire, c'était une cata.

Un agenda bien rempli

Actuellement, Pierre Niney est à l'affiche du nouveau film de Michel Gondry, Le Livre des solutions. On le retrouvera également le 1er novembre prochain au casting de Daaaaaaali ! de Quentin Dupieux, dans lequel il retrouvera Jonathan Cohen. Enfin, il est en train de tourner le film d'aventure Le Comte de Monte-Cristo dans lequel il tient le rôle principal. Le long-métrage adapté d'Alexandre Dumas est attendu au cinéma le 11 décembre 2024.