Pierre Richard affaibli ? Il rassure ses fans

Black Widow : Disney et Scarlett Johansson font la paix

Après plusieurs mois de conflit entre Disney et Scarlett Johansson relatif à la sortie de "Black Widow" au cinéma et sur Disney+, les deux parties ont trouvé un accord. Un soulagement général pour l'actrice et l'entreprise, comme pour tout Hollywood qui a fait de cette affaire un nouvel exemple des conflits de rémunération entre les grands studios et les talents qu'ils emploient.