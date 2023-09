Quand Audrey Fleurot faisait ses débuts dans un clip... de rap

Avant de se construire une solide filmographie au cinéma et à la télévision, Audrey Fleurot est apparue pour la toute première fois sur les écrans au début des années 2000, dans le clip d'un morceau de rap vite devenu culte.

Du clip vidéo au prime time

Aujourd'hui, nul besoin de présenter Audrey Fleurot. Actrice de théâtre, de cinéma et de télévision, elle dispose d'une très forte popularité auprès du public, en grande partie due à sa quasi omniprésence sur les grandes chaînes de télévision française. En effet, que ce soit avec Un village français, Le Bazar de la Charité, ou encore avec le phénomène HPI, Audrey Fleurot s'est imposée comme la patronne des séries françaises. Une situation qu'on peut estimer logique pour celle qui s'est d'abord révélée au grand public dans les séries Kaamelott et Engrenages.

Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) - HPI ©TF1

Avant de devenir une actrice de premier plan, Audrey Fleurot s'est formée au spectacle sur les planches de théâtre, à la fin des années 90. Et avant de faire ses grands débuts sur les écrans, en 2002 à la télévision dans le téléfilm Froid comme l'été et en 2007 au cinéma dans Les Deux Mondes de Daniel Cohen, elle est apparue pour toute la première fois dans le clip vidéo d'un grand succès musical de 2001.

"Petite amie" de Sully Sefil

Toutes celles et ceux qui étaient adolescents en 2001 ont forcément écouté, ou du moins beaucoup entendu, ce morceau de rap intitulé "J'voulais". Une chanson du rappeur Sully Sefil qui raconte l'histoire tragique d'un jeune homme, poursuivi par la police après un braquage qui a mal tourné et qui finit par se suicider.

La chanson prend la forme d'un appel que le jeune homme passe d'une cabine téléphonique à sa petite amie, expliquant son geste par la volonté de lui offrir une "vie fantastique". Le morceau a eu le droit à son clip, tout aussi populaire, et dans celui-ci la jeune femme est incarnée par une jeune inconnue répondant au nom.. d'Audrey Fleurot.

Le morceau "J'voulais" et son clip sont des succès immédiats, passant en boucle à la radio et à la télévision. Mais pour la jeune actrice du clip, dont on remarque tout de suite la finesse des traits et la rousseur, ainsi que son jeu - essentiellement vocal dans le clip -, il lui faudra attendre quelques années et son rôle de la dame du lac dans Kaamelott pour que sa carrière décolle. Pour ne plus jamais redescendre.