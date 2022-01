Desperate Housewives : que deviennent les enfants de la série ?

On a vu grandir les enfants de "Desperate Housewives" pendant huit saisons mémorables. Découvrez ce qu'ils sont devenus depuis l'arrêt de la série en 2012.

Desperate Housewives, une série immanquable

En 2004, la célèbre série Desperate Housewives créée par Marc Cherry arrive sur les écrans. Le feuilleton télévisé est devenu une série culte à voir et à revoir en famille. La série se termine en 2012 après huit saisons de rires et de larmes. Desperate Housewives suit le quotidien de quatre femmes vivant dans un quartier résidentiel de Fairview à Wisteria Lane. Entre meurtres, adultères et secrets, ces quatre amies ont su nous satisfaire pendant toutes ces années… Évidemment, chaque famille possède des enfants qui ont grandi avec le temps. Que deviennent les enfants dans la série ?

Julie, la fille de Susan et Carl

Andrea Bowen interprétait Julie, une enfant devenue ado au fil des saisons. Cette actrice n’a pas fait grand-chose dans le monde de la télé ou au cinéma depuis 2015. Elle a fait plusieurs voix de doublage pour des jeux vidéo, dont la voix d’Aerith dans Kingdom Hearts 3 en 2019.

Julie (Andrea Bowen)

Andrea Bowen est également très active dans de nombreuses causes honorables, notamment la prévention du sida/VIH, le droit des animaux, la recherche sur le cancer infantile, l'estime de soi... Elle a eu la chance d'atteindre l'échelle mondiale et d'être reçue à la Maison Blanche. De rencontrer des personnalités influentes telles que le Premier ministre d'Israël Netanyahu et l'ancien Premier ministre de la Palestine Salam Fayyad.

Les jumeaux Scavo

Charlie Carver et Max Carver

Les jumeaux Scavo ont continué avec brio sur leur lancé d’acteur. Charlie Carver a joué aux côtés de son frère Max Carver dans la série Teen Wolf. Il a également été du casting de The Leftovers et plus récemment il apparaissait dans The Ratched aux côtés de Sarah Paulson, puis dans le film The Boys in the Band créé par Ryan Murphy quelques années après avoir fait son coming out en 2016 sur son compte Instagram.

Andrew et Danielle, les enfants de Bree et Rex Van de Kamp

Shawn Pyfrom, alias Andrew Van de Kamp, n’est pas apparu à l’écran depuis Desperate Housewives - à l’exception de son apparition dans Killing Lincoln réalisé par Adrian Moat. L’acteur a tout de même fait parler de lui quant à ses addictions évoquées sur son blog : « Je suis un alcoolique et un drogué ». Pour lui, le décès de l’acteur Philip Seymour Hoffman a été un élément déclencheur pour parler de ses addictions.

Andrew Van de Kamp (Shawn Pyfrom)

Quant à Joy Lauren, alias Danielle Van de Kamp, l’actrice a participé à plusieurs courts-métrages tels que Destete, Laps ou encore Blue Christmas. Elle a été nommée au Young Artist Award du meilleur second rôle féminin en 2006 pour Desperate Housewives.

Danielle Van de Kamp (Joy Lauren)

Juanita, la fille de Gabrielle et Carlos Solis

Madison De La Garza interprète Juanita dans la série. Étant la demi-sœur de Demi Lovato, elle a participé à ses documentaires comme Demi Lovato : Dancing with the Devil ou encore Simply Complicated. Elle apparaît également dans le thriller Caged No More réalisé par Lisa Arnold. Elle est également co- scénariste et actrice principale pour le film Subject 16 aux côtés de Brett Hodgson et Alan Legrady