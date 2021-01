Que devient David Zayas, Angel Batista dans Dexter ?

David Zayas incarnait le lieutenant Angel Batista dans "Dexter". La série fut diffusée entre 2006 et 2013, et aura droit à une neuvième saison en 2021. Mais qu'est devenu l'acteur depuis ?

Dexter : sang rancune

Dexter est une série créée par James Manos Jr. d'après Ce cher Dexter, le roman de Jeff Lindsay. Le personnage principal est un expert en médecine légale de la police de Miami. Sa spécialité : l'analyse des traces de sang sur les scènes de crimes. Dexter (Michael C. Hall) est une sommité dans son domaine, faisant preuve de méticulosité et d'un grand savoir. Il faut dire que l'homme a de l'expérience en la matière : il est lui-même un tueur en série. Traumatisé depuis sa plus tendre enfance et victime de pulsions meurtrières, il a appris à suivre un code établi par son père adoptif (James Remar), policier lui aussi. Il ne tue donc que des criminels qu'il juge mériter la mort tout en prenant énormément de précautions pour ne pas se faire arrêter lui-même.

Dexter est incapable de ressentir des émotions comme la culpabilité ou la tristesse, mais a appris à faire semblant. Il travaille avec sa sœur Debra (Jennifer Carpenter) et s'est même fait des amis parmi ses collègues. De l'extérieur, le meurtrier semble vivre une vie tout à fait normale, la partageant même avec sa petite amie Rita (Julie Benz). Même si elle n'a pas toujours tenu ses promesses sur la longueur, la série Dexter aura longtemps fasciné les spectateurs avec son personnage d'anti-héros qui évolue et se retrouve parfois face à de sacrés défis. Car si la vie "normale" lui en lance quotidiennement, il va également rencontrer d'autres tueurs dont il a beaucoup à apprendre et à craindre.

Dexter ©Showtime

Parmi ses collègues et amis, nous retrouvions le personnage du sympathique et bienveillant lieutenant Angel Batista, incarné par David Zayas. Que devient l'acteur depuis la fin de la huitième saison il y a maintenant bientôt 8 ans ?

David Zayas : et après ?

Depuis qu'il a rangé son badge de lieutenant en 2013, David Zayas ne chôme pas. Dès cette année-là, on le retrouve au casting de la série Saint George, avec George Lopez, comique ultra connu aux États-Unis mais quasiment pas en France. Il intègre ensuite la saison 1 de Gotham, série qui raconte l'enfance de Bruce Wayne, juste après la mort de ses parents. L'acteur y campe Sal Maroni, un des premiers ennemis notoires de Batman, chef de la pègre de la ville et rivale de Carmine Falcone. On est donc loin de la gentillesse d'Angel.

Gotham ©FOX

Il intègre ensuite les deux dernières saisons de Bloodline, la série Netflix avec Kyle Chandler et Linda Cardellini, dans laquelle il joue le shérif Aguirre. En 2017, il est un des rôles principaux de Shut Eye, très bonne série Hulu qui ne connut hélas qu'une seule saison. En 2018, il est dans trois épisodes de Seven Seconds, la mini-série Netflix. Un an après, il incarne le terrible baron de la drogue mexicain Alma del Diablo dans Deadly Class, le show déjanté de SyFy, disponible en France sur MyCanal.

Depuis 2017, il apparait régulièrement en tant que gouverneur Martin Mendez dans Blue Bloods. L'année dernière fut également très télévisuelle pour l'acteur. Il est au générique d'un épisode de Power Book II : Ghost et d'un autre de la saison 3 de FBI. Enfin, il trouva le chemin de trois épisodes de l'unique saison de Next avec John Slattery.

The perfect guest ?

David Zayas est en effet à placer sur la longue liste d'acteurs qui sont invités au casting de nombreuses séries. Le comédien a un tableau de chasse assez incroyable. Déjà avant Dexter, il s'était fait une spécialité de ses invitations furtives mais toujours marquantes. Peu sont ceux qui peuvent se vanter d'être apparus dans cinq épisodes de New York - Police judiciaire dans autant de rôles différents ! L'après-Dexter lui a offert également quelques apparitions de la sorte, que ce soit dans Blacklist, Elementary, Quantico ou Chicago P.D. Dommage que le cinéma ne lui ait pas plus souvent ouvert les portes de ses super-productions. Son rôle le plus marquant sur grand écran reste, jusqu'à présent, celui du Général Garza dans Expendables : unité spéciale.

Expendables : unité spéciale ©Millenium Films

David Zayas reviendra-t-il dans la 9ème saison de Dexter à venir ? Ce sera la surprise (que l'on espère tous !).