Game of Thrones : que devient Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) ?

Depuis la diffusion de Game of Thrones, il est devenu l'un des personnages les plus détestés au monde ! Deux ans après la fin de la série, que devient celui qui interprétait le Roi Joffrey ?

Game of Thrones : le Roi Joffrey

Le 17 avril 2011, Game of Thrones est diffusé pour la première fois sur HBO. La série inspirée de la saga littéraire de George R. R. Martin, A Song of Ice and Fire, s'impose dès le premier épisode. Alors que personne ne s'y attend, elle remporte un véritable succès planétaire. Pendant près de 8 saisons et 73 épisodes, la diffusion explose plusieurs records et multiplie les récompenses. Suivi par une fanbase solide, chaque épisode rassemblait des millions de téléspectateurs. Un succès inégalé que l'on doit entre autres à un casting très bien choisi !

Parmi les nombreux personnages phares de la série, on peut compter sur le Roi Joffrey. Interprété par Jack Gleeson, le jeune Roi de Westeros est sans doute l'un des personnages fictifs les plus détestés de l'histoire. Officiellement le fils de Cersei Lannister et de Robert Baratheon, Roi des premiers hommes et des Sept Couronnes, il se trouve être en réalité le fils incestueux de Cersei et de son frère jumeau Jaime Lannister. Le jeune prince, sadique, trop gâté, orgueilleux et complètement dénué d'empathie passe le plus clair de son temps à torturer son entourage. Un véritable psychopathe en puissance qui devient roi à la mort du roi Baratheon.

Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) - Game of Thrones ©HBO

Près de 10 ans après la première diffusion de la série, qu'est devenu son interprète ?

De retour sur les écrans ?

Jack Gleeson est âgé de 7 ans lorsqu'il commence à prendre des cours de théâtres ! En 2005 il décroche un rôle dans Batman Begins de Christopher Nolan et apparaît également dans Shrooms, un film d'horreur, en 2007. Ce rôle dans Game of Thrones, il le doit à son talent ! À l'origine, l'acteur irlandais devait être la doublure d'un autre acteur envisagé pour le rôle de Joffrey. Sa prestation durant l'audition a convaincu les créateurs de la série de lui confier le personnage. Et il a continué de convaincre le public tout au long de ses apparitions. Son interprétation magistrale de Joffrey Barathéon lui a d'ailleurs valu de nombreuses insultes ainsi que des menaces. De quoi freiner les ambitions de l'acteur qui avait alors décidé de souffler et se consacrer à ses études et au théâtre.

Il avait décidé de devenir universitaire ! Après Game of Thrones, Jack Gleeson s'est consacré à ses études et à la compagnie de théâtre qu'il a fondée en Irlande! Pourtant, deux ans après la fin de la série phénomène, l'acteur faisait un retour discret sur les écrans. Six ans après la mort violente du souverain de Westeros, lors de son mariage, Jack Gleeson décidait de revenir sur les écrans. En 2020, il signait pour un nouveau rôle dans la comédie de la BBC, Out Of Her Mind, adaptée d'une bande dessinée britannique signée Sara Pascoe.

Il a depuis, très peu fait parler de lui mais une chose est sûre, il ne manque pas de talent ! On a hâte de découvrir sa prochaine interprétation. En attendant de le retrouver ailleurs, c'est une bonne excuse pour vous replonger dans la série qui l'a fait connaître : Game of Thrones.