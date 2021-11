How I Met Your Mother : que deviennent les enfants de Ted, Lyndsy Fonseca et David Henrie ?

La série "How I Met Your Mother" racontait le quotidien de Ted Mosby et ses amis. Mais on n'oublie pas ses deux enfants, incarnés par Lyndsy Fonseca et David Henrie, qui l'ont écouté durant des années. Focus sur les deux interprètes.

How I Met Your Mother, la sitcom culte des années 2000

Durant des années (à partir de 2005) on aura suivi le quotidien de Ted Mosby et ses amis dans la géniale sitcom How I Met Your Mother. Proposée par CBS, la série partait d'un concept simple : un père décide de raconter à ses enfants comment il a rencontré leur mère. De là, le programme suivait les aventures de ce groupe très attachant.

Mais How I Met Your Mother ne serait pas ce qu'elle est sans la présence des enfants de Ted. Car c'est à eux que toute cette histoire est racontée à partir du premier épisode. On découvre alors deux adolescents en face caméra forcés d'écouter le très long récit de leur père. Au fil des saisons on a souvent vu apparaître à l'écran les deux interprètes, Lyndsy Fonseca et David Henrie. Au total le duo est crédité sur 65 épisodes des 208 que comporte la série. La promotion de la dernière saison s'en était d'ailleurs amusée en mettant en scène le duo particulièrement remonté par leur père à cause de qui ils ont passé toute leur adolescence sur un canapé.

Mais alors que la série s'est arrêtée depuis 2014, que deviennent Lyndsy Fonseca et David Henrie ?

Lyndsy Fonseca, alias Penny Mosby

En parallèle de ses apparitions dans How I Met Your Mother, Lyndsy Fonseca participé à de nombreuses séries et à plusieurs films notables. Le temps de quelques épisodes, on l'a vue dans Big Love (2006-2009), Dr House (2007) ou encore Heroes (2007). Mais c'est surtout avec son rôle de Dylan dans Desperate Housewives (2007-2009) qui l'a fait passer un cap. Elle apparaît ainsi dans la saison 4 de la série culte ainsi que dans un épisode de la saison 6.

Par la suite, elle enchaîne avec des rôles réguliers dans Nikita (2010-2013) et Agent Carter (2015-2016). Bien que ces programmes n'aient pas duré très longtemps (quatre saisons tout de même pour Nikita), Lyndsy Fonseca a eu un bon temps à l'écran. Cela lui a également permis d'alterner avec quelques films. Elle joue ainsi la petite amie du héros de Kick-Ass (2010) et sa suite, avant de tenir le rôle principal du film dramatique The Escort (2015).

The Escort ©KSM FILM

Côté vie privée, la comédienne a donné naissance à une fille en 2018 qu'elle a eu avec Noah Bean rencontré sur le plateau de Nikita. Certainement une des raisons pour lesquelles Lyndsy Fonseca était plutôt discrète à l'écran ces dernières années. Il se pourrait néanmoins qu'elle ait trouvé un nouveau rôle important pour sa carrière. Elle est en effet au casting de Turner & Hooch, l'adaptation en série du film avec Tom Hanks, actuellement disponible sur Disney+.

David Henrie, alias Luke Mosby

Concernant David Henri, le comédien a fait une partie de ses débuts dans Phénomène Raven (2004-2007). Une production Disney Channel qui va lui ouvrir la porte d'autres programmes du studio aux grandes oreilles. En effet, il tient entre 2007 et 2012 le rôle de Justin dans Les Sorciers de Waverly Place avec Selena Gomez. Un rôle qu'il reprend d'ailleurs dans La Vie de croisière de Zack et Cody.

This is the Year ©BOLD Entertainment

Malheureusement, le reste de sa carrière est assez limité. L'acteur a eu un passage à vide au milieu des années 2010 avant de se lancer lui-même derrière la caméra. Ainsi, en 2020, il réalise This is the Year produit par Selena Gomez. Il prépare actuellement son second long-métrage intitulé Boys of Summer, avec Mel Gibson au casting, et a officié comme producteur exécutif sur la série A Tale Dark & Grimm.

Enfin, après avoir eu deux enfants - une fille en 2019 et un garçon en 2020 -, David Henri va enfin retrouver un rôle intéressant devant la caméra. En effet, il a été choisi pour incarner un jeune Ronald Reagan dans le film dramatique Reagan consacré à l'ancien président des Etats-Unis.