La Vie de famille : que deviennent Jaleel White (Steve Urkel) et la famille Winslow ?

Diffusée dans les années 90, la série "La Vie de famille" est devenue culte grâce à Steve Hurkel. Plus de trente ans plus tard, découvrez ce que sont devenus les acteurs de la série !

La Vie de famille : les aventures de Steve Hurkel

Diffusée à partir de 1995, La Vie de famille fait désormais partie des séries cultes ! La série américaine créée par William Bickley et Michael Warren est principalement connue pour l'un de ses personnages emblématiques : Steve Hurkel. Pendant près de 215 épisodes de 21 minutes, des millions de téléspectateurs dans le monde entier ont suivi le quotidien de la famille Winslow mais surtout de leur voisin maladroit. Grosses lunettes, beaucoup de couleurs, des bretelles et un pantalon remonté haut, le nerd le plus célèbre de l'histoire était fou amoureux de sa voisine. Prêt à tout pour se faire remarquer, le jeune homme bouleversait la vie de ses voisins.

La Vie de famille ©CBS

Plus de trente ans après la première diffusion, que sont devenus les acteurs de la série ?

Jaleel White alias Steve Hurkel

Jaleel White avait seulement 12 ans lorsqu'il a été choisi pour interpréter l'adolescent à lunettes. Célèbre entre autre grâce à sa réplique "C'est moi qui ai fait ça ?", l'acteur s'est depuis fait plutôt discret. Comme pour de nombreux acteurs, il a eu bien du mal à se défaire de ce rôle qui lui collait un peu trop à la peau. Bien qu'il n'ait pas disparu des écrans, il a très peu fait parler de lui.

Après la fin de La Vie de famille, l'acteur a participé à une autre sitcom intitulée Grown Up. Malheureusement, la série n'a pas été au-delà d'une saison. Il a été aperçu dans Dreamgirls ou encore Green Flash. Il a également fait quelques apparitions dans des séries comme Dr House ou encore Castle. Mais c'est dans Dancing with the Stars, en 2012, que l'acteur a le plus fait parler de lui. Heureux papa d'une petite fille prénommée Samaya, née de son union avec Bridget Hardy, il est également très présent sur les réseaux sociaux.

La famille Winslow

Depuis la fin de la série, Kellie Shanygne Williams qui interprétait Laura Winslow, s'est faite très discrète. Elle a joué dans la série What about Joan, puis a ensuite fait quelques apparitions dans des séries télévisées. Âgée aujourd'hui de 45 ans, elle a deux enfants nés de son union avec Hannibal Jackson. Reginald VelJohnson, qui jouait le rôle du père de famille de 1989 à 1998 a continué sa carrière et a multiplié les petits rôles. Connu principalement pour son rôle dans Piège de cristal, il a également fait des petites apparitions dans plusieurs séries comme LesExperts ou encore Grey's Anatomy : station 19. Celle qui interprétait son épouse, Jo Marie Payton-Noble, (Harriette) s'est faite très discrète. Sa dernière apparition notable était en 2018, dans le film La Petite Sirène.

Les acteurs de la vie de famille - La vie de famille ©EW

Quant à Darius McCrary, alias Eddy Winslow, c'est sans doute celui qui s'en est le mieux sorti. Bien qu'il n'ait pas trop fait parler de lui, il a décroché un rôle important dans Les Feux de l'amour. De 2009 à 2011, il y interprète Malcolm Winters. Enfin, la petite dernière du clan Winslow était interprétée par Jaimee Monae Foxworth. Malheureusement, la petite Judy Winslow n'a pas fait plus de quatre saisons dans La Vie de famille. Suite à une mésentente avec les autres acteurs et un désaccord avec la production, elle a rapidement été licenciée. Son personnage disparaît sans explications. L'actrice qui fait ensuite face à des addictions sombre dans la dépression. Elle s'oriente plus tard vers une carrière pornographique.