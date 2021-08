Le Retour de la momie sur TMC : que devient l’acteur Brendan Fraser ?

Acteur star des années 2000 en particulier de la trilogie "La Momie", l'acteur Brendan Fraser a ensuite disparu des écrans. Après des années d'errance à l'ombre d'Hollywood, jalonnées par des drames personnels, l'acteur revient peu à peu à la vie.

Le Retour de la momie, c'était il y a déjà vingt ans ! À l'époque, Brendan Fraser est connu de tous. Au sommet de sa carrière, il prête ses traits au célèbre Rick O'Connell. Pourtant à la fin de la franchise, l'acteur disparaît petit à petit des écrans. Que devient t-il ?

Rick O'Connell : le rôle de sa vie

Brendan Fraser se fait remarquer dans la parodie George de la Jungle où il interprète Tarzan. Mais c'est en 1999 dans La Momie qu'il obtient une reconnaissance internationale. L'acteur qui a obtenu le rôle principal interprète l'aventurier Rick O'Connell.

L'adaptation de la version du film de 1932 avec Boris Karloff sera suivie de deux autres volets, Le Retour de la momie et La Momie : la tombe de l'empereur dragon. C'est la consécration pour Brendan Fraser qui, à seulement trente ans, devient un acteur incontournable et reçoit plusieurs récompenses. En couple avec avec Afton Smith, l'acteur devient père de trois enfants alors même que les tournages se succèdent. Puis soudain, plus rien. Il disparaît des radars hollywoodiens pour tomber dans l'oubli.

Rick O'Connell (Brendan Fraser ) - Le Retour de la momie - © Universal Pictures

Que devient Brendan Fraser?

En 2004, alors en pleine ascension, Brendan Fraser s'affiche aux côtés de Sandra Bullock dans le film Collision et revient en 2008 dans Voyage au centre de la terre. La même année, l'acteur reprend le rôle de Rick O'Connell pour le dernier volet de La Momie. Mais la carrière de l'acteur n'est pas de tout repos ! Tournage après tournage, l'acteur accumule les blessures et les accidents au point de devoir subir une chirurgie. À partir de là, c'est la descente aux enfers pour Fraser. Les rôles se raréfient et l'acteur se fait oublier.

Côté vie privée ce n'est malheureusement pas mieux et les galères s'enchaînent. L'acteur qui souffre de problème de santé, se sépare en 2007 au terme d'une bataille juridique de 6 ans. Il perd sa mère et sombre dans la dépression. Brendan Fraser peine à remonter à la surface et se métamorphose physiquement. Son grand retour, il le doit à des rôles dans plusieurs séries. En 2016, il interprète John Gunther dans la série The Affair. Son interprétation est saluée par la critique et l'acteur se fait à nouveau remarquer. En 2018, Brendan Fraser revient sous les traits de James Fletcher Chace, un ancien agent de la CIA dans la série Trust. Un retour à la lumière qui incite l'acteur, la même année, a révéler un terrible secret qui a sans nul doute participé à son déclin. Encouragé par le mouvement #MeToo, il avoue à GQ avoir été victime d'une agression sexuelle en 2003.

À l'époque, l'acteur se fait caresser les fesses devant témoins par Philip Berk, alors président de la "Hollywood Foreign Press Association". Surpris et sans doute sous le choc, Brendan Fraser ne réagit pas et reste figé. Une agression qui n'a l'air de rien mais dont les conséquences seront dévastatrices pour la carrière de l'acteur.

Je ne sais pas si cela m’a désavoué auprès de cette association, mais le silence qui a suivi était assourdissant. Suis-je toujours effrayé ? Absolument. Ai-je déjà ressenti le besoin d’en parler ? Absolument. Ai-je eu envie de le faire à de nombreuses reprises ? Absolument !

Un retour en force

Mais aujourd'hui l'acteur semble remonter la pente. En 2019, il devient Clifford Steele dans la série Doom Patrol. Son retour en force ne passe pas inaperçu et début 2021, il est à l'affiche du film No Sudden Move de Steven Soderbergh (dispo sur HBO Max). Plus récemment, c'est le réalisateur Darren Aronofsky lui a offert le premier rôle dans son prochain film The Whale (La baleine). Il y interprètera un homme obèse passant ses journées à manger dans son appartement, amené à renouer les liens avec sa fille, également mal dans sa peau.

Pour l'instant, le film n'a pas encore de date de sortie.