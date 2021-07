Les Goonies : que sont devenus les jeunes acteurs ?

En 1985, le film "Les Goonies" remporte un succès retentissant ! Plus de 30 ans plus tard, que sont devenus les quatre jeunes garçons de ce film désormais culte ?

Les Goonies : l'histoire

Le 4 décembre 1985, le film Les Goonies débarquait dans les salles françaises. Le film de Richard Donner, d'après une histoire de Steven Spielberg, suit quatre enfants à la recherche d'un trésor pirate. Avec 1,3 millions d'entrées en France, et plus de 120 millions de dollars au box-office mondial, le film a remporté un véritable succès !

Les Goonies c'est avant tout une histoire d'amitié. Mickey, Bagou, Choco et Data, alors interprétés par quatre jeunes acteurs totalement inconnus du grand public, découvrent une vieille carte au trésor dans le grenier de Mickey. Déterminés à sauver le quartier, menacé par un promoteur, le groupe décide de se lancer en quête du trésor de Willy le borgne. Une aventure pleine de dangers à laquelle va s'ajouter l'arrivée des terribles Fratelli, deux frères mafieux échappés de prison.

Depuis la sortie du film, les quatre comédiens ont connu des destins contrastés.

Sean Astin alias Mickey

Sean Astin a fait ses débuts d'acteur dans Les Goonies. Malgré une apparition remarquée, il se contentera par la suite de seconds rôles. En 1995, l'acteur, qui est également producteur/réalisateur voit son film Kangaroo Court cité à l'Oscar. Mais on retiendra surtout son rôle notable de Sam Gamgee dans la franchise du Seigneur des anneaux. Plus récemment, on a pu l'apercevoir dans les séries Stranger Things et Supergirl.

Jeff Cohen alias Choco

Parmi les personnages favoris du film, on retrouve le fameux Choco, interprété par Jeff Cohen. Malgré le succès du film, l'acteur victime de moqueries sur son poids a décidé de mettre un terme à sa carrière cinématographique. Après quelques apparitions dans des séries télévisées, il entre à Berkeley dans les années 90. L'ex-acteur est aujourd'hui à la tête d'un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit du divertissement.

Jeff Cohen

Corey Feldman alias Bagou

Corey Feldman a débuté dans des spots publicitaires alors qu’il n’avait que trois ans. Quand il rejoint le casting des Goonies, l'acteur à déjà plusieurs rôles à son actif. Rox et Rouky, Vendredi 13 - Chapitre 4, Gremlins. Malheureusement, après une période faste, l'acteur sombre dans la drogue. Il disparaît petit à petit des écrans avant de revenir avec une carrière musicale.

Bagou ( Corey Feldman ) - Les Goonies ©Jerod Harris/Getty Images

Jonathan Ke Quan alias Data

Tout comme Corey Feldman, Jonathan Ke Quan rejoint Les Goonies avec une première expérience réussie. Le jeune acteur était apparu dans Indiana Jones et le Temple maudit (Demi-Lune). Après Les Goonies, la carrière du jeune homme peine à redécoller. Il commence par enchainer les apparitions dans des séries avant de complètement changer de voie et devenir chorégraphe de combat pour des films comme Matrix ou X-Men.