Les Incroyables pouvoirs d'Alex : que devient Larisa Oleynik ?

Souvenez-vous de la série "Les Incroyables pouvoirs d'Alex" dans laquelle la jeune Larisa Oleynik développe des pouvoirs étranges. Découvrez le parcours de la comédienne après la fin de la série culte.

Larisa Oleynik, inoubliable dans Les Incroyables pouvoirs d'Alex

Pendant quatre saisons les enfants des années 1990 ont pu suivre Les Incroyables pouvoirs d'Alex. Une série fantastique et pleine d'humour dans laquelle une jeune adolescente se retrouve contaminée par une substance chimique après l'accident d'un camion qui transportait le produit. Après quoi Alex développe des pouvoirs, notamment une capacité à manipuler l'électricité ou encore à se liquéfier. Avec l'aide de sa sœur Annie et de son ami Ray, ils vont tenter de comprendre ce qui lui arrive. Et surtout faire en sorte qu'elle ne tombe pas entre les mains de l'entreprise à l'origine du produit chimique qui aimeraient bien poursuivre les expériences sur elle.

Alex (Larisa Oleynik) - Les Incroyables pouvoirs d'Alex ©Nickelodeon

Si la série a si bien marquée son époque, c'est en partie grâce à son interprète principale Larisa Oleynik. Alors âgée de treize ans, la jeune fille est restée dans les esprits avec son look grunge : casquette en arrière sur la tête et chemise à carreaux.

Les débuts sur petit et grand écran

Les Incroyables pouvoirs d'Alex l'a révélée, mais Larisa Oleynik a fait ses débuts un peu plus jeune, apparaissant notamment dans un épisode de Docteur Quinn, femme médecin (1993). Et en parallèle de la série qu'elle porte, elle joue le temps de quelques épisodes dans l'autre série culte Incorrigible Cory. Mais surtout, dès 1999 et après la fin de la série qui l'a faite découvrir, elle obtient un rôle important au cinéma avec Dix bonnes raisons de te larguer.

Certes, ce n'est pas le premier rôle puisque Heath Ledger et Julia Stiles sont en avant dans cette comédie romantique. Elle reste tout de même très présente dans le rôle de Bianca, la petite sœur de Julia Stiles, autorisée à sortir avec un garçon (en l'occurrence Joseph Gordon-Levitt) uniquement lorsque son ainée aura un petit ami.

Dix bonnes raisons de te larguer ©Touchstone Pictures

Le film est un beau petit succès et permet à Larisa Oleynik de poursuivre son ascension. Ainsi elle fait partie du casting du sympathique 100 Girls (2000), et apparaît dans American Rhapsody (2002) porté par la star en devenir Scarlett Johansson. Après quoi elle se fera plus rare dans des films mais reviendra dans des séries.

Une actrice plutôt discrète

Il faut alors attendre les années 2010 pour la revoir régulièrement dans un rôle. En 2014 elle participe à sept épisodes de Pretty Little Liars. On la voit également dans Hawaii 5-0 et surtout dans Mad Men qui la voit reprendre à plusieurs reprises le rôle de Cynthia Cosgrove. Plus récemment, les fans des Incroyables pouvoirs d'Alex ont eu la bonne surprise de la voir sur Netflix dans la série Trinkets.

Là aussi elle n'a pas le premier rôle mais reste récurrente. Elle y joue Shawn, qui mène le groupe des Cleptomanes anonymes où se retrouvent trois amies lycéennes. La série a eu droit à deux saisons et est toujours disponible sur Netflix.

Shawn (Larisa Oleynik) - Trinkets ©Netflix

A côté de sa carrière d'actrice, Larisa Oleynik a poursuivi ses études universitaire. Elle a également continué à jouer au théâtre et semble se contenter de courtes apparitions dans des séries ou des films. En 2017 elle expliquait à Buzzfeed avoir un rapport compliqué à la célébrité depuis Les Incroyables pouvoirs d'Alex en tente comme elle peut de vivre une vie normale. Ce qui ne veut pas dire qu'elle regrette la série qui l'a révélée, comme en atteste son tweet amusant avec le jeu de société inspiré par la série.