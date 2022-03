LOL : que devient Jérémy Kapone, l'interprète de Maël ?

Dans "LOL (Laughing Out Loud)", Jérémy Kapone incarne Maël, qui se rapproche progressivement de l'héroïne Lola interprétée par Christa Theret. Que devient le comédien, qui a délaissé les plateaux de tournage depuis plusieurs années ?

LOL : une comédie générationnelle

En 2009, Lisa Azuelos signe son deuxième film avec LOL (Laughing Out Loud), après Comme t'y es belle ! Une comédie qui marque sa rencontre artistique avec Sophie Marceau, avec laquelle elle a depuis collaboré sur Une rencontre et I Love America. Dans ce long-métrage qui multiplie les références à La Boum, l'actrice prête ses traits à Anne, une mère de deux filles en plein chamboulement sentimental, partagée entre son ex Alain (Alexandre Astier) et Lucas (Jocelyn Quivrin), un policier.

Pour son aînée Lola (Christa Theret), les choses ne sont pas simples non plus. Âgée de seize ans, cette lycéenne apprend lors de la rentrée des classes qu'Arthur (Félix Moati) l'a trompée. Après l'aveu de son petit ami, l'héroïne lui ment et assure avoir perdu sa virginité au cours de l'été. En parallèle, sa relation avec sa mère se dégrade, et la situation ne s'arrange pas quand Anne met la main sur son journal intime.

LOL (Laughing Out Loud) ©Pathé

Françoise Fabian, Jérémy Kapone, Lou Lesage ou encore Pierre Niney complètent la distribution de cette comédie générationnelle, qui réunit plus de 3,6 millions de spectateurs dans les salles obscures à sa sortie.

Une carrière musicale pour Jérémy Kapone, mais pas que...

Au fil du récit, Lola se rapproche progressivement de Maël, incarné par Jérémy Kapone, dans son premier rôle. Par la suite, il retrouve Félix Moati dans Livide, film d'horreur d'Alexandre Bustillo et Julien Maury sorti en 2011. Il apparaît également dans la mini-série Tiger Lily, quatre femmes dans la vie, portée par Lio, Florence Thomassin, Camille Japy et Ariane Séguillon.

Depuis 2015 et la comédie dramatique Parisiennes, présentée au Festival du Film Francophone d'Angoulême, Jérémy Kapone a délaissé les plateaux de tournage. Il n'a pas pour autant tourné le dos à ses ambitions artistiques. Après avoir sorti l'album Éléments du décor avec le groupe Kaponz & Spinoza, il poursuit sa carrière musicale en solo, avec notamment l'EP Aurore en 2017 et l'album 10:43 en 2018.

Le 1er mars dernier, Jérémy Kapone a annoncé la sortie imminente de son nouveau single intitulé The Spider, à découvrir dès le 7 mars. Le 3 décembre 2020, il a par ailleurs révélé son projet Carnet de visage, qui regroupe plus de 150 portraits réalisés au cours de ses voyages et avec lequel il dévoile ses talents de peintre. Interrogé par le site PressEyes fin 2020, il expliquait à propos de cette passion :

J’ai commencé la musique à 15 ans, les films à 17 ans, qui étaient aussi liés à la musique. Je me suis engouffré là-dedans, mais le métier d’acteur me limitait trop.

Il ajoutait :