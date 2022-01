Mulholland Drive : que devient l'actrice Laura Harring (Rita/Camilla) ?

Mulholland Drive de David Lynch est sorti dans les salles françaises le 21 novembre 2001. Prix de la mise en scène du 54ème Festival de Cannes, le film suit le parcours de Betty (Naomi Watts), une jeune femme fraîchement débarquée à L.A. Désirant devenir actrice, cette dernière rencontre Rita (Laura Harring), une mystérieuse inconnue, devenue amnésique après un accident de voiture. Les deux femmes décident alors d’enquêter ensemble pour découvrir la véritable identité de Rita.

Considéré comme l'un des meilleurs films du 21è siècle, il peut cependant déstabiliser les spectateurs dans sa dernière partie. En effet, le film bascule du rêve à la réalité (voir notre explication de Mulholland Drive). Rita ne s'appelle plus Rita mais Camilla, et Betty s'appelle en réalité Diane. Un double je(u) complexe mais passionnant.

Pour porter son film, David Lynch a pris des risques en faisant appel à deux comédiennes alors peu connues. Si Naomi Watts a depuis écrit une grande carrière au cinéma, Laura Harring a disparu des écrans. Sa prestation dans Mulholland Drive lui promettait pourtant un avenir radieux.

Après la sortie du film, elle retrouve David Lynch pour Inland Empire en 2006. On peut également la voir dans Point d'impact, The Punisher ou encore The King. Elle joue également dans les séries The Shield, Gossip Girl et NCIS : Los Angeles. Elle n'a plus été vue sur les écrans depuis.

Son actualité se trouve désormais sur Instagram, où elle partage son quotidien à ses abonnés.

En 2017, dans une interview donnée à The Independent, elle déclarait à propos de son rôle dans Mulholland Drive :

Je me sens très honorée. Je ne m'attendais pas du tout au succès du film. Quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était un chef-d'oeuvre (...) mais me dire que des gens l'ont désigné meilleur film du 21e siècle c'est fou. J'ai laissé ma marque à Hollywood. Je suis dans un classique, ça signifie quelque chose. Et ce film ne cesse d'interpeler les gens, à chaque visionnage, ils en ont une interprétation différente. Pour moi c'est ça le cinéma.