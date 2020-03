Que devient Ashley Benson (Pretty Little Liars) ?

Ashley Benson, interprète de la jeune Hanna Marin dans « Pretty Little Liars », se fait quelque peu discrète. Qu’en est-il de l’actrice en 2020 ? Découvrez son actualité dans cet article !

Ashley Benson est née en 1989 dans la ville d’Anaheim en Californie et commence sa carrière d’actrice dès l’âge de 13 ans. Elle figure dans des séries connues comme The West Wing ou encore Supernatural avant d’obtenir un des rôles principaux dans Pretty Little Liars. Basée sur les livres de Sara Shepard, la série raconte l’histoire d’un groupe d’amis qui reçoivent des menaces après la disparition de l’une d’entre elles.

Ashley Benson interprète Hanna Marin, une jeune lycéenne populaire qui, comme ses amis, cache des secrets qu’elle fera tout pour garder enfouis. Nommées aux Teen Choice Awards de nombreuses fois durant ses 7 saisons, la série est un franc succès auprès des jeunes qui dépoussière le genre “teen drama” en y ajoutant l’angle du “thriller”. Pretty Little Liars propulse aussi les jeunes actrices d’inconnus à stars.

L’après Pretty Little Liars

En parallèle du succès de Pretty Little Liars, Ashley Benson continue les petits rôles à la télévision mais c’est en 2012 qu’on la retrouve dans un rôle très marquant avec Spring Breakers. Ce film relate l’histoire de la descente dans la délinquance et la violence de quatre jeunes filles venues en Floride pour fêter le Spring Break. Ashley Benson est ici dans un rôle aux antipodes de son personnage de lycéenne populaire, tout comme Selena Gomez et Vanessa Hudgens, également au casting.

Par la suite, elle ne fera que quelques apparitions au cinéma (Pixels, Elvis and Nixon), et aussi peu à la télévision (guest dans How I Met Your Mother). Jusqu’à 2019, puisqu’elle joue dans Her Smell aux côtés de Elisabeth Moss et Cara Delevingne. Prochainement, on la verra dans The Birdthday Cake, un thriller, encore en post-production, prévu pour cette année avec Ewan McGregor.

Côté vie personnelle, c’est justement avec sa co-star et mannequin Cara Delevingne que Ashley Benson s’est mise en couple et elles semblent filer le parfait amour depuis 2018. Des rumeurs de leurs fiançailles ont enflammées les sites des news people sans que cette information n’ait jamais été confirmée ou démentie.

On espère en tout cas revoir davantage Ashley Benson dans le futur !