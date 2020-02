Que devient Beverley Mitchell (Sept à la maison) ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Beverley Mitchell, l’actrice de « Sept à la maison », a été révélée au public en jouant une fille de pasteur. Mais qu’est devenue l’actrice ces dernières années ? Découvrez son actualité !

Beverley Mitchell est une actrice dont la carrière s’étend sur plus de 25 ans. Elle a commencé en figurant dans des séries comme Code Quantum ou encore Melrose Place étant enfant. Mais c’est dans Sept à la maison que l’actrice connaît son plus grand succès.

On se rappelle tous de la série qui racontait la vie d’une famille nombreuse dont les valeurs chrétiennes et morales étaient au centre des épisodes. La série fût un succès avec 11 saisons et 243 épisodes. Beverley Mitchell jouait Lucy Camdem, la deuxième fille d’Eric et Annie. Ce personnage a été une consécration pour elle et a propulsé ses co-stars, notamment Jessica Biel, au rang de célébrité.

Savoir se réinventer après un succès

Malheureusement, après le succès de Sept à la maison, il semble bien que Beverley Mitchell ait eu du mal à retrouver ce même engouement pour ses projets. Elle joue dans divers téléfilms avant d’obtenir un rôle récurrent dans la saison 3 de la série La vie secrète d’une ado ordinaire en 2011. Après d’autres téléfilms, Beverley Mitchell joue dans Hollywood Darlings, une comédie qui suit trois amies qui ont grandi dans le show business et qui sont devenues mères. Cette série est l’opportunité pour l’actrice de jouer son propre rôle en version exagérée aux côtés de Jodie Sweetin de La Fête à la maison et Christine Lakin de Notre Belle Famille.

Outre la télévision, l’interprète de Lucy Camdem tient aussi quelques rôles au cinéma, notamment de Saw 2 en 2005. L’actrice est aussi une chanteuse de musique country avec un album enregistré en 2008.

Côté vie personnelle, Beverley Mitchell s’est mariée en 2008 à Michael Cameron, un comptable avec qui elle a eu deux enfants en 2013 et 2015. L’actrice fait maintenant partie des nombreuses actrices et mère qui tiennent un blog sur leur expérience de mère-star.

En 2020, il n’y a malheureusement pas de nouveaux projets pour Beverley Mitchell. Son actualité continuera, en apparence, de se faire sur les réseaux sociaux.