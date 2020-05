Que deviennent les acteurs de Dr House ?

Après huit ans de bons et loyaux service, "Dr House" a tiré sa claudicante révérence au petit écran... Pour mieux revenir ? Alors que des rumeurs de long-métrage se profilent à l'horizon, on vous révèle ce que sont devenus les acolytes originaux de Hugh Laurie.

L'incontournable interprète du Dr Cuddy n'a pas chômé depuis son départ de la série. La comédienne, en quittant Dr House avant sa huitième saison - au grand désespoir des fans -, a réussi son pari ! Juste après avoir tiré sa révérence, Lisa Edelstein double Sharri pour American Dad! et apparaît dans Scandal et The Good Wife. Après de brefs passages dans Elementary et Castle, elle porte la série Girlfriends’ Guide to Divorce. L'actrice y incarne une quadragénaire fraîchement divorcée qui prend conseil auprès de ses amies célibataires pour démarrer sa nouvelle vie.

Récemment, vous avez pu la retrouver dans la saison 2 de Good Doctor ainsi que la première salve d'épisodes de La Méthode Kominsky, avec Michael Douglas. Côté cinéma, elle a rejoint un projet loufoque et poétique intitulé Dr Bird’s Advice For Sad Poets. Le long-métrage raconte l’histoire de James Whitman, 16 ans, qui suite à la disparition de sa sœur fait tout pour éviter la dépression. Il ne tarde pas à consulter Dr. Bird, un pigeon imaginaire...

L'interprète du Dr Wilson, proche ami de House, était déjà bien connu avant de prendre part à la série. En effet, Robert Sean Leonard incarnait l'un des héros du Cercle des poètes disparus, avec Robin Williams. Le comédien a tourné avec les plus grands (Scorsese, Daniel Day-Lewis, Emma Thompson...), mais sa carrière a connu un decrescendo notable. C'est incontestablement Dr House qui lui a permis de remonter la pente !

Après huit ans de bons et loyaux services, Robert Sean Leonard a continué dans l'univers du petit écran. Il joue dans nombre de séries, à l'instar de New York Unité Spéciale, The Hot Zone et Falling Skies, dans lesquelles il tient un rôle récurrent. Le comédien apparaît aussi brièvement dans The Good Wife, Blue Bloods et Good Doctor, comme son ancienne collègue ! Mais ses années House n'ont pas uniquement apporté au comédien une reconnaissance professionnelle. Quand on évoque un revival du show en film, Hugh Laurie n'a qu'une condition : la présence de Robert Sean Leonard au casting... Un bel hommage pour ce dernier !

Celle qui campe le Dr Cameron a certes vu sa popularité décoller grâce à la série, mais a quitté le programme durant la saison 6 pour rejoindre l'aventure Star Trek. Elle tient le rôle de Winona Kirk dans la franchise de JJ Abrams. Côté séries, elle incarne Zoey Pierson dans la célèbre sitcom How I Met Your Mother et passe une tête pour le final de House.

Jennifer Morrison décroche en 2011 le premier rôle de Once Upon a Time. Elle y campe Emma Swan, une jeune femme au passé trouble qui se retrouve coincée dans la petite bourgade de Storybrooke. Là, elle ne tarde pas à rencontrer de nombreux personnages de contes... L'actrice poursuit avec quelques rôles au cinéma. Sur petit écran, la comédienne rejoint la très belle série This is Us pour sa quatrième saison.

Attention : Jennifer Morrison a plusieurs cordes à son arc : elle est aussi réalisatrice ! A son actif, le film Netflix Sun Dogs avec Allison Janney, un drame policier poétique. Elle est aussi aux commandes de l'épisode 5 de la série phénomène d'HBO, Euphoria, portée par la non moins talentueuse Zendaya. Son prochain projet derrière la caméra ? L'adaptation du thriller teenage One of us is lying !

Le comédien, après avoir dit adieu au Dr Foreman, a connu un petit passage à vide. Mais pas de panique, Omar Epps s'est depuis illustré dans Resurrection, malheureusement annulée après deux saisons, un récit fantastique ayant reçu une très bonne critique. L'acteur a ensuite rejoint le casting de la série Shooter, dans laquelle il occupe l'un des rôles principaux. On peut aussi le voir dans la saison 4 de This is Us !

Pour le grand écran, il a tourné dans Almost Christmas, dramédie hivernale sur une famille dysfonctionnelle avec entre autres Danny Glover. On pourra aussi le retrouver dans le film d'épouvante Trick, dans lequel il traquera un serial-killer, et le polar Fatal Affair, témoignant des conséquences désastreuses que peut occasionner une liaison !

L'ex-compagnon de Jennifer Morrison a, un an après la fin de Dr House, rejoint la distribution de Chicago Fire, série centrée sur le quotidien des valeureux pompiers de la caserne 51. Le jeune homme campe l'un des rôles principaux du programme depuis plus de huit ans maintenant ! En parallèle, il est entré dans l'univers de Dick Wolf en apparaissant dans des épisodes de Chicago Med - toujours dans le même rôle - ainsi que Chicago Police Department.

Sauver des vies semble tout à fait convenir au comédien, qui se limite, outre deux long-métrages dramatiques, à ces trois programmes. Il reprendra d'ailleurs du service dans la saison 9 de Chicago Fire !