Les Frères Scott : que deviennent les acteurs et actrices de la série ?

“Les Frères Scott” - ou “One Tree Hill” en anglais - est une série qui a marqué toute une génération. Pendant 9 saisons, le public a grandi avec ces personnages de lycéens jusqu’à l’âge adulte. Mais depuis l’arrêt des Frères Scott, que deviennent les acteurs et actrices de la série ?

Les Frères Scott suit au départ l’histoire de Lucas et Nathan, des demis-frères en constante rivalité. Mais la série va vite se concentrer sur d’autres personnages, mettant en avant de nombreuses histoires d’amour, d’amitié, de vie de famille… La série est au fil du temps devenue culte chez les jeunes, mais que sont devenues ses stars aujourd’hui ?

Chad Michael Murray - Lucas

L’acteur de 38 ans a eu le premier rôle - Lucas Scott - pendant 6 saisons avant de quitter la série. Il n’a pas chômé après Les Frères Scott en enchaînant les rôles à la télévision et au cinéma. Pour ce qu’il s’agit du petit écran, on retiendra ses apparitions dans Southland ou encore Scream Queens. Cependant, c’est en 2014 qu’il retrouve un rôle récurrent dans la série Agent Carter.

Plus récemment, Chad Michael Murray est apparu dans la saison 3 de la série Riverdale. Un rôle dans une autre série pour ados mais bien loin de son rôle de basketteur et d’ado amoureux, des années après Les Frères Scott. Pour ce qui est du cinéma, l’acteur avait joué un policier dans le film Fruitvale Station avec Michael B. Jordan en 2013. On peut le retrouver cette année aux côtés de Bruce Willis dans le film d’action Survive the Night.

Hilarie Burton - Peyton

Peyton Sawyer est un autre personnage emblématique des Frères Scott. Une artiste à la vie familiale difficile, elle a su trouver l’amour avec Lucas malgré les (nombreuses) épreuves auxquelles ils ont dû faire face. Les caméras éteintes, Hilarie Burton avait avoué, avec Sophia Bush, avoir été victime de harcèlement pendant le tournage de la série. Revenons sur son actualité.

L'actrice est apparue dans la série White Collar aux côtés de Matt Bomer pendant 3 saisons. Elle enchaîne les petits rôles et on la retrouve ensuite dans Grey's Anatomy en 2013. Après une série de rôles à la télévision et dans des téléfilms, elle apparaît plus récemment dans le rôle de l’agent Karen Palmer dans la série Lethal Weapon.

Mère de deux enfants et mariée à Jeffrey Dean Morgan, Hilarie Burton est une actrice qui a manifestement privilégié une carrière à la télévision plutôt qu’au cinéma.

James Lafferty - Nathan

L'interprète de Nathan Scott n’a pas un CV aussi rempli que ses collègues. James Lafferty a joué dans très peu de films après Les Frères Scott. Du côté du petit écran, il est apparu dans Underground ou encore The Haunting of Hill House. L’acteur s’est aussi illustré en tant que réalisateur, notamment pour la série The Royals.

Mais si vous voulez revoir James Lafferty devant la caméra, il faudra vous diriger vers Disney+. L’acteur a obtenu le rôle de Scott Carpenter, un astronaute dans la série The Right Stuff aux côtés de Patrick J Adams.

Sophia Bush - Brooke

Le personnage de Brooke Davis est très apprécié des fans. Vue au départ comme une lycéenne superficielle, elle s'affirme et devient une mère et une femme d’affaires accomplie au fil des saisons.

L’actrice n’a pas chômé depuis Les Frères Scott. En 2013, elle rejoint l’univers de Dick Wolf avec d’abord un rôle récurrent dans Chicago Fire, puis un des premiers rôles dans Chicago PD pendant 4 saisons. Mais elle quitte la série après avoir dénoncé un comportement toxique de la part de sa co-star Jason Beghe.

Vous pouvez retrouver Sophia Bush dans la prochaine série de Hulu Love, Victor; série dérivée du film Love, Simon. Côté cinéma, elle sera à l’affiche du film False Positive, un film d’horreur où elle partagera l'affiche avec Ilana Glazer.

Bethany Joy Lenz - Haley

L’interprète de Haley James Scott a su se tenir occupée à la fin des Frères Scott, mais c’est peut-être parce qu’elle avait déjà une carrière à côté de son travail d’actrice. En effet, elle est aussi chanteuse et a sorti plusieurs albums !

Mais revenons à sa carrière d’actrice : Bethany Joy Lenz enchaîne elle aussi les rôles à la télévision, dans Dexter, Agents of S.H.I.E.L.D. ou encore Grey’s Anatomy. Elle est aussi très présente sur Lifetime ou elle fait beaucoup de téléfilms. On a pu l’apercevoir dans la série spin-off de Suits, Pearson, malheureusement annulée après la saison 1.

En ce qui concerne son actualité, vous pourrez la retrouver prochainement dans deux films, Blindfire et So Cold the River, tous les deux en post-production.