Que deviennent les acteurs de Ma famille d'abord ?

"Ma famille d'abord" - ou "My wife and kids" en anglais - s'inscrit comme l'une des sitcoms les plus iconiques du début des années 2000. Pendant quatre ans, on a ainsi pu découvrir le quotidien de l'atypique famille Kyle. Mais que deviennent ses membres aujourd'hui ?

Dans la famille Kyle, on demande d'abord la mère, Janet, interprétée par Tisha Campbell. Depuis la fin de Ma famille d'abord, la matriarche au tempérament volcanique n'a certes pas chômé. L'actrice s'est ainsi illustrée dans plusieurs séries bien connues, de Private Practrice à Grey's Anatomy en passant par Empire. Tisha Campbell a aussi décroché des rôles récurrents dans All of Us, Rita Rocks et Dr Ken. Plus récemment, l'ancienne interprète de Janet est apparue sur grand écran dans le film Blindspotting avec Daveed Diggs. Cette année, la comédienne a rejoint la distribution d'Outmatched, une comédie dans laquelle un couple doit composer avec le fait que trois de leurs enfants (sur quatre) soient surdoués.

Issu d'une famille d'acteurs, le patriarche Kyle, co-créateur du show, s'est illustré dans peu de programmes depuis l'arrêt de la sitcom. Après une saison non renouvelée pour la série Hard Mentality, il a fallu attendre quelques années pour le voir de retour dans un rôle principal.

L'ancien stand-upper a ainsi rejoint la distribution de la version série de L'Arme Fatale dans laquelle il campe un détective ayant réchappé à une crise cardiaque qui tâche d'être aussi prudent que faire se peut dans son quotidien. Mais son nouveau co-équipier à l'histoire tragique est plutôt du genre totalement imprévisible. Tous deux vont devoir former un duo quoiqu'il arrive, mais leur partenariat risque vite de devenir explosif ! La série, pourtant appréciée du public, a tiré sa révérence après trois saisons. Un décision qui n'a pas dû trop accabler Damon Wayans, qui souhaitait lui aussi voir le programme toucher à sa fin pour pouvoir profiter de ses proches.

Mais celui qui a un temps participé au Saturday Night Live est désormais de retour dans le monde de la sitcom puisqu'il co-crée et joue dans Let's Stay Together sur ABC. Accompagné de Don Reo (déjà actif sur Ma famille d'abord), Damon Wayans a monté un nouveau show autour d'un père de famille célibataire dépassé par sa progéniture...

La carrière du désespérant - et drolatique - Junior ne s'est pas réellement poursuivie après Ma famille d'abord. Le jeune homme a fait partie de la distribution de Dance Flick en 2009, un long-métrage de Damien Dante Wayans, l'un des neveux de Damon Wayans.

Une collaboration renouvelée avec Second Generation Wayans, un projet dans lequel George O. Gore II interprète son propre rôle. Le jeune homme est ainsi resté très proche de celui qui campait son père dans la sitcom.

La seconde interprète de la fille aînée des Kyle, Claire, a rejoint le projet après le départ de Jazz Raycole. La mère de cette dernière, en découvrant la storyline dans laquelle l'adolescente tombe enceinte a catégoriquement refusé que sa fille participe à la saison. Jennifer Nicole Freeman a su s'attirer les faveurs du public et bénéficier d'une côte de popularité sympathique en reprenant le flambeau !

Ainsi, après la fin de Ma famille d'abord, la jeune femme tourne dans One to One et Newport Beach. Après quelques petits rôles, sa carrière menace de s'arrêter au début des années 2010. Toutefois, en 2013, elle rejoint la télé-réalité Real Husbands of Hollywood, dans laquelle elle apparaît trois ans durant.

Suite au succès du show, la comédienne renoue avec les programmes de fiction. Ainsi, elle joue dans le long-métrage True to the Game et la comédie romantique A Second Chance. En 2020, Nicole Freeman est à l'affiche de la série comique Pump it, autour d'un gourou du fitness dont le business s'effondre. Mais ce dernier décide de ne pas se laisser abattre et donne tout pour retrouver sa gloire passée !

L'adorable Franklin, qui faisait fondre le cœur des spectateurs comme personne, a bien grandi. Désormais âgé de 24 ans, le jeune homme est à la fois pianiste et acteur - deux dons largement exploités dans Ma famille d'abord. Sa carrière a été lancée par la sitcom, lui ouvrant de nombreuses portes. Juste après la fin du show, il est au casting de CSI, Grey's Anatomy ou encore Ghost Whisperer.

Après un passage chez Shyamalan dans La jeune fille de l'eau, Noah Gray-Cabey se glisse dans la peau de Micah Sanders pour la série Heroes. Il participe d'ailleurs au reboot du programme culte en 2015. Depuis 2016, celui qui a été accepté par Harvard à quinze ans tient le rôle d'Elliot Han dans la série médicale Code Black.

Tout comme son adorable mini-fiancé, la jolie et pétillante Kady a elle aussi beaucoup changé. Après quelques téléfilms et programmes jeunesse, elle rejoint pas moins de trois séries entre 2019 et 2020 - et dans des rôles récurrents !

Dans Games People Play, elle fait face à la compétition acharnée qui fait rage dans le milieu du sport professionnel. Vous pouvez aussi la retrouver dans A House Divided et la récente Heaux Phase. La comédienne devrait bientôt tourner un long-métrage, dans lequel elle incarnera une héroïne mordue de lutte.