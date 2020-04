Que deviennent les époux des Desperate Housewives ?

"Desperate Housewives" a tiré sa révérence, mais elle demeure néanmoins une série iconique du début des années 2000. Son point fort ? Des personnages attachants campés par un casting impeccable ! Et à ce propos, que deviennent les quatre conjoints fictifs de Bree, Gaby, Susan et Lynette ?

Kyle MacLachlan - Orson Hodge

Même si son personnage n'apparaît pas au tout début du show, Kyle MacLachlan a su rattraper son retard. Très apprécié des fans, ce dentiste au passé trouble représente un nouvel espoir pour la flamboyante Bree. En effet, après la mort de Rex et ses déboires avec Georges, leur rencontre en saison 2 fait des étincelles ! Leur couple, marqué par les hauts et les bas, dure de longues années. Mais la plupart des belles histoires ont une fin...

On ne sait pas pour son personnage, mais Kyle MacLachlan est loin de s'être laissé abattre depuis la fin de la série ! Ce comédien de talent, acteur fétiche de David Lynch (Twin Peaks, Blue Velvet), est aussi bien connu pour son rôle dans Sex and the City. Depuis 2012, l'acteur est apparu dans beaucoup d'autres séries populaires comme The Good Wife, How I Met Your Mother ou encore Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D.. En 2014, il joue dans le programme comique Portlandia, aux côtés de Natasha Lyonne.

Toutefois, le plus récent - et important - succès de MacLachlan reste sans conteste son retour dans le rôle de l'agent Cooper pour une nouvelle saison de Twin Peaks, 25 ans après la dernière en date. Un retour subtilement évoqué en 1991 qui s'est révélé être une promesse !

A l'inverse, le comédien se fait discret sur grand écran. Récemment, il a tourné dans The Staggering Girl, avec Julianne Moore. D'ici peu, on le retrouvera dans deux films prestigieux. Tesla, dans lequel il campera Thomas Edison, et Capone, où MacLachlan prêtera ses traits au Docteur Karlock.

Ricardo Antonio Chavira - Carlos Solis

Le couple Carlos/Gaby, marqué par des disputes incessantes et des trahisons récurrentes, a tout de même fini par tirer un trait sur le passé et avancer ensemble. Présenté comme un macho soupe au lait et indifférent à l'égard de son épouse, Carlos évolue plus que positivement dans la série et avec sa femme.

Toutefois, on ne sait pas si la relation entre l'acteur et Eva Longoria est toujours au beau fixe : après les récents soucis de Felicity Huffman avec la justice, son ex-collègue n'avait pas manqué l'occasion de la descendre un peu plus et de dénoncer les inégalités raciales et les privilèges accordés aux blancs, notamment sur le plateau de Desperate Housewives. Ce qui est certain, c'est que les propos de Chavira contre Huffman n'ont pas dû plaire à Eva Longoria, très proche de l'actrice...

Côté carrière, l'acteur s'est quasi exclusivement consacré aux séries. Le comédien a tourné dans nombre de programmes, à commencer par la saison 4 de Warehouse 13. Il enchaîne sur Burn Notice et Castle avant de décrocher un rôle récurrent dans Scandal, où il campe un aspirant à la présidence. Parallèlement, il s'illustre dans Jane the Virgin et Santa Clarita Diet, où il retrouve Nathan Fillion ! Ricardo Chavira sera prochainement à l'affiche de Selena, sur Netflix, un drame sur le destin tragique d'une jeune chanteuse d'origine mexicaine.

Doug Savant - Tom

Le mari de Lynette, très apprécié des amies de cette dernière, a bien failli clore à jamais sa relation avec son âme-sœur. Mais au bout du compte, l'amour triomphe toujours, non ? Celui qui a été cadre, restaurateur mais aussi homme au foyer fait lui aussi partie des personnages favoris de la série. Ainsi, ce père de famille, souvent égoïste au début du show, apprend peu à peu à changer... Pour le meilleur et pour le pire !

A l'instar de ses co-stars, Doug Savant est apparu dans une multitude de programmes télévisés : entre autres, Hot in Cleveland, Vegas, Drop Dead Diva ou encore Criminal Minds. On peut aussi le voir brièvement dans Castle et Notorious. Si le comédien enchaîne les tournages, ses rôles ne s'écrivent pas dans le temps et se limitent à un ou deux épisodes !

Après un passage éclair dans NCIS et Lucifer, Savant a décroché un rôle récurrent dans 9-1-1 !

James Denton - Mike

On garde un souvenir vivace du sex symbol masculin de Desperate Housewives, mais aussi de sa belle - et mouvementée - histoire avec Susan. Plombier torturé, amoureux passionné - qui ne se souvient pas de la réplique des petits-pois ? - et papa de l'adorable MJ, ce personnage au destin tragique est définitivement resté dans les mémoires.

Après ses années Desperate, Denton a prêté sa voix au héros du film All-Star : Superman. Toujours côté ciné, l'acteur s'est illustré dans le thriller Un intrus dans ma maison et le drame musical Grace Unplugged. On a eu le plaisir de le retrouver dans Devious Maids, série produite par son amie Eva Longoria.

Depuis 2015, il prête ses traits à l'un des personnages principaux d'Un soupçon de magie, un show fantastique centré sur la vie d'une gentille sorcière...

Desperate Housewives est disponible sur Amazon Prime Vidéo.