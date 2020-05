Que devient Adam Brody (Newport Beach) ?

Adam Brody entre dans la lumière en 2003, quand il est casté pour l'un des rôles principaux de la fameuse série "Newport Beach". Focus sur les projets du comédien, qui a visiblement enchaîné les tournages depuis l'arrêt du show.

Adam Brody, inoubliable Seth dans Newport Beach, a su se frayer un chemin dans le cœur des fans tout au long des quatre saisons de la série. L'interprète de l'ado fan de rock indé et de cinéma au sens de l'humour décapant - on se rappelle de son invention, Noëllukah - n'a pas chômé depuis la fin du programme.

Le rôle de Seth avait été celui de la consécration pour le comédien, auparavant apparu dans Gilmore Girls et Smallville, mais il ne s'est pas reposé sur ses lauriers à la fin du show !

Et après ?

Quand Newport Beach tire sa révérence en 2007, Brody enchaîne avec deux comédies en un an. La première, The Ten, est basée sur deux épisodes des Dix commandements. La seconde, Smiley Face, s'inscrit comme un stoner movie porté par Anna Faris. Le jeune homme y interprète le dealer de cette dernière, Steve. L'année suivante, l'acteur décroche un des rôles principaux de la série Good Vibes, dans laquelle il campe un surfeur populaire avec lequel se lie d'amitié un nouveau venu mal dans sa peau et introverti (Josh Gad).

Peu après, on le retrouve dans le film comico-horrifique Jennifer's Body avec Megan Fox et Amanda Seyfried. Le comédien aurait aussi dû prêter ses traits à Flash dans Justice League : Mortal de George Miller, qui n'est malheureusement jamais sorti sur les écrans.

Puis, en 2012, Adam Brody s'illustre dans la comédie romantique Les Meilleurs amis, qui s'intéresse à un groupe de copains réunis pour le mariage de l'une d'entre eux. Problème : la demoiselle d'honneur a des vues sur le marié. Un long-métrage à la distribution cinq étoiles - Katie Holmes, Anna Paquin, Josh Duhamel, Elijah Wood et Jeremy Strong. Par la suite, il fait une apparition clin d’œil dans le quatrième volet de la saga horrifique Scream. Le comédien joue aussi dans Damsels in Distress et Revenge for Jolly!, deux comédies décalées.

C'était écrit

C'est en 2013 qu'Adam Brody décroche un rôle dans Love Next Door et rencontre celle qui depuis partage sa vie : Leighton Meester, star de la série Gossip Girl ! Dans cette très bonne comédie, la jeune femme tombe amoureuse du meilleur ami de ses parents, campé par le drolatique Hugh Laurie (Dr House).

Le comédien enchaîne les projets et tourne dans Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, Hemlock Drive ou encore Some Girl(s). C'est d'ailleurs à l'avant première de ce dernier qu'il apparaît avec sa dulcinée, officialisant tacitement leur relation.

Côté séries, l'acteur apparaît dans quelques épisodes de The League et House of Lies. Il retrouve ensuite Amanda Seyfried dans le biopic Lovelace, centré sur une actrice de charme. Le comédien enchaîne les apparitions dans des comédies romantiques et rejoint le casting du show Burning Love, parodie de The Bachelor.

Une multitude de projets

Par la suite, Adam Brody décroche un des rôles principaux de Growing Up and Other Lies, une comédie sur de jeunes adultes faisant face à de nouvelles problématiques. La même année, on le retrouve à l'affiche de Jamais entre amis, avec Alison Brie et Jason Sudeikis. En 2016, il tient un des rôles principaux de la série StartUp, plébiscitée par les spectateurs, qui tourne autour d'une nouvelle technologie controversée. Il apparaît aussi dans un épisode de la sitcom Single Parents - Leighton Meester en est l'une des héroïnes.

L'acteur, très habitué des comédies dans tous leurs états, passe néanmoins du côté obscur de la force avec le thriller Isabelle et le slasher Wedding Nightmare, dans lequel sa toute nouvelle épouse comprend le vrai sens de "pour le meilleur et pour le pire", lorsqu'elle est contrainte par sa richissime belle-famille de jouer à un jeu mortel.

Sur une toute autre note, Adam Brody participe aussi à Shazam! et sera de la partie pour le second volet du film fantastique. Sur le petit écran, on peut le retrouver dans Curfew, dystopie qui mêle dictature et course de voiture, ainsi que dans Mrs.America, série historique sur la ratification d'un amendement visant à parvenir à l'égalité entre les sexes.