Que devient Barret Oliver, l'enfant star des années 80 ?

Que devient Barret Oliver, le petit acteur phare des années 1980 (L'Histoire sans fin, DARYL) ? On vous prévient : il a beaucoup changé !

Barret Oliver : le visage des années 1980

À l'heure où la planète entière est encore en proie à l'incertitude en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis maintenant presque un an, il est parfois agréable de convoquer des souvenirs d'enfance, avec toute la nostalgique qu'ils réservent.

Parmi les visages des enfants stars des années 80-90, Barret Oliver est certainement le plus célèbre, aux côtés de l'indétrônable Macaulay Culkin.

Il était Bastien, le petit garçon introverti qui se plongeait dans L'Histoire sans fin (sorti en 1984) et vivait une aventure incroyable en compagnie d'Atreyu (et son cheval Artax, le traumatisme de toute une génération) et du gentil dragon Falkor. Un film phare de cette époque, avec sa chanson culte, qui s'était d'ailleurs invitée dans cette séquence mémorable de la saison 3 de Stranger Things.

L'année suivante, il était le petit garçon androïde dans D.A.R.Y.L. (l'acronyme pour Développement Adolescent Robotoïde Yttrium Laserisé), qui cherchait à vivre comme un vrai être humain au sein d'une famille aimante alors que le gouvernement souhaitait en faire un objet d'expérimentation scientifique. La même année, on a également pu le voir dans Cocoon de Ron Howard.

D.A.R.Y.L. © Paramount Pictures

À noter qu'il tenait également le premier rôle dans le court-métrage Frankenweenie de Tim Burton sorti en 1984 (qu'il a ensuite transposé en long-métrage d'animation en 2012).

Après avoir joué dans quelques séries et téléfilms, Barret Oliver tourne dans deux longs-métrages en 1988 et 1989 : Cocoon, le retour, et Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. On ne le reverra plus sur les écrans, puisqu'il décide, à 16 ans, de mettre fin à sa carrière d'acteur.

Que devient-il ?

Alors que sa carrière semblait toute tracée, l'adolescent préfère s'éloigner des plateaux de tournage et continuer ses études. Il exerce depuis de nombreuses années le métier de photographe à Los Angeles. Il est notamment connu pour avoir utilisé la technique de photographie woodburytypie (ou photoglyptie), un procédé d'impression d'images photographiques inventé au 19e siècle (pour les anglophones, il explique tout dans cet article).

Si vous voulez voir à quoi Barret Oliver ressemble aujourd'hui, nous vous proposons de regarder cette vidéo datant de 2016, où il fait une démonstration de la technique de photographie mentionnée ci-dessus. On vous prévient : vous n'allez pas le reconnaître !