Que devient Brenda Strong, aka Mary Alice dans Desperate Housewives ?

La comédienne Brenda Strong prête ses traits - mais surtout sa voix - à l'un des personnages emblématiques de "Desperate Housewives", Mary Alice Young. On vous dit tout sur l'actualité de la comédienne depuis la fin du show à succès !

Une voix devenue culte

Dès 2004, la voix de Brenda Strong rythme les épisodes de Desperate Housewives huit ans durant. La comédienne occupe une place primordiale dans le programme, puisque le suicide de son personnage est l'élément déclencheur - ainsi que l'intrigue principale de la première saison - du show. Son interprétation convainc le monde entier et lui vaut d'être nommée à deux reprises aux Emmys dans la catégorie meilleur doublage.

Desperate Housewives © ABC Studios

Mais attention, si Desperate Housewives a fait exploser la côte de popularité de Brenda Strong, la comédienne disposait déjà d'une filmographie bien fournie avant de rejoindre le casting du show de Marc Cherry. L'actrice s'est illustrée dans de nombreux programmes à succès et a travaillé avec de grands noms du septième art ! Elle apparaît notamment dans Starship Troopers de Paul Verhoeven ainsi que dans Twin Peaks, la fameuse série de David Lynch.

Brenda Strong, reine des séries

Brenda Strong apparaît dans un nombre incalculable de programmes, de 7 à la Maison aux Experts en passant par Malcolm et Nip/Tuck. Durant ses années Desperate Housewives, l'actrice trouve le temps de décrocher un rôle conséquent au sein de Dallas, nouvelle génération, dans laquelle elle prête ses traits à Ann Ewing. On retrouve aussi la comédienne à l'affiche d'une série de Shonda Rhimes, Scandal, sous le nom de Joan Reston.

Twin Peaks ©Showtime

En 2016, Brenda Strong demeure dans son format de prédilection et participe à deux shows au rayonnement international. La comédienne américaine rejoint ainsi la saison 2 de Fear The Walking Dead dans le rôle d'Ilene Stowe. Parallèlement, elle tourne dans la troisième saison de The 100, dans laquelle elle tient le rôle de Nia, la souveraine du royaume d'Azgeda. Si vous n'aviez pas reconnu Brenda Strong sous les traits de la cruelle reine, on vous accorde que son maquillage comme son accoutrement rendaient la chose pour le moins difficile ! Deux ans plus tard, l'actrice renoue avec un rôle d'antagoniste quand elle est choisie pour incarner Lillian Luthor dans la série Supergirl, le temps de deux saisons.

13 Reasons Why ©Netflix

Plus récemment, vous avez pu croiser la comédienne au détour d'une série Netflix qui a fait grand bruit à sa sortie, à savoir Thirteen Reasons Why. Absente de la première saison du programme teen coup de poing, Brenda Strong fait son entrée lors du second opus du show - à la base adapté d'un unique ouvrage - et prête ses traits à Mona Walker, la stricte mère de Brice. Son mari à la ville, John Farmanesh-Bocca, metteur en scène et producteur reconnu, fait d'ailleurs lui aussi une apparition dans la série controversée !

Comédienne... mais pas que !

Attention, outre ses talents d'actrice Brenda Strong a d'autres cordes à son arc : couronnée Miss Arizona en 1980, elle a fait ses débuts dans un clip du célèbre Billy Cristal, You Look Marvelous, en 1984 ! Pour la petite histoire, l'interprète de Mary Alice Young officie également comme professeure de yoga. Elle a notamment enseigné à la prestigieuse UCLA (Université de Californie, Los Angeles).

Desperate Housewives ©ABC Studios

En 2017, Brenda Strong passe derrière la caméra pour le documentaire Fallen, récompensé au Festival du film de Hollywood. Deux ans plus tard, elle réalise un court-métrage de fiction baptisé #3 Normandy Lane, dont le titre ne pourra que faire sourire les fans de Desperate Housewives !