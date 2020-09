Que devient Dennis Haysbert (24 heures chrono) ?

Dennis Haysbert a crevé l'écran dans le rôle de David Palmer dans "24 heures chrono". Depuis, sa carrière se partage entre le cinéma et la télévision avec plus ou moins de succès.

Dennis Haysbert : président d'un jour

Né en 1954, l'acteur Dennis Haysbert commence sa carrière à la télévision. Il apparaît dans un nombre incalculable de shows dès la fin des années 70. L'incroyable Hulk, Galactica 1980, L'agence tous risques, Dallas, Riptide, Magnum, L'homme qui tombe à pic, Côte ouest... Ne cherchez pas, il les a tous faits ! S'il se contente la plupart du temps d'un seul épisode, on peut tout de même le voir dans 5 de Buck Rogers, 6 de Code red, et 7 d'Off the rack. Cerise sur le gateau, il devient, le temps de 8 épisodes en 1986, un régulier des Feux de l'amour !

Au cinéma, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est un rôle dans la trilogie de baseball culte outre-atlantique Les Indians. Il aura également un petit rôle dans Heat. C'est en 2000 qu'il connait un premier rôle important à la télévision dans la série Un agent très secret dans le lequel il incarne le Dr Theodore Morris. La série ne dure qu'une saison mais marque les producteurs d'une nouvelle série à venir. Dennis Haysbert devient alors en 2001 le Sénateur David Palmer dans un show culte de ce début de nouveau millénaire : 24 heures chrono. Il y incarne le protégé de Jack Bauer pendant 4 saisons, et fera de menues apparitions dans les 2 suivantes. La série est un carton immense et l'acteur va enfin avoir droit d'être en haut de l'affiche.

Quoi de neuf, docteur ? Je fais la guerre !

C'est un peu, en caricaturant, la suite de la carrière de l'acteur américain. Il faut dire que sa grande carrure et sa voix profonde en font l'homme tout trouvé pour incarner la loi et l'ordre.

L'acteur obtient pourtant, en 2002, un joli rôle dans Loin du paradis de Todd Haynes. Il y incarne un jardinier qui va se lier d'amitié avec une femme au foyer (Julianne Moore) dans les années 50. Une relation qui va faire scandale dans la communauté blanche bien pensante. En 2007, il incarne également un Nelson Mandela emprisonné dans Goodbye Bafana de Bille August, face à Joseph Fiennes qui joue son geôlier.

Le "problème" de l'acteur, c'est qu'entre les deux, il joue le major Lincoln dans Jarhead - la fin de l'innocence (2005). À partir de là, Dennis Haysbert va se retrouver très souvent cantonné dans des rôles de militaire ou de policier, que ce soit à la télé ou au cinéma. Il est une des stars de la série The Unit : Commando d'élite (2006-2009) aux cotés de Max Martini, Scott Foley et Robert Patrick. Il obtient les grades de lieutenant-général dans Battledogs (2013), député-chef dans Blue Bloods (2015), général dans Dead Rising (2015), colonel dans Sniper 6 : Ghost shooter (2016), et commander dans Playing with the fire (2019).

Quand il ne rejoint pas les forces de l'ordre, il pratique la médecine. Il incarne en effet souvent des docteurs, comme dans Ted 2 (2015), ou Les Revers de l'amour (2015). Il est tout de même apparu au cinéma dans deux grosses productions aux succès mitigés : Sin City : J'ai tué pour elle (2014) et La Tour sombre (2017).

Premiers amours

Les 5 dernières années ont en effet vu l'acteur revenir et retenter sa chance à la télévision. Hélas, malgré sa présence dans des rôles récurrents, ses séries n'ont pas connu de longs destins. Backstorm (2015), Incorporated (2016) et Reverie (2018) ne seront jamais allées au-delà de leur première saison.

Dernièrement, il jouait un détective (Tiens donc !) dans le film Netflix, Obsession secrète (2019). Nous le retrouverons enfin bientôt dans la série Lucifer dans un rôle dans lequel il ne pourra pas être plus parfait : celui de Dieu !

À 66 ans, Dennis Haysbert a encore de belles années devant lui, en espérant, pour lui comme pour nous, qu'il y trouvera des rôles un peu plus variés.