Que devient Eliza Dushku (Buffy, Tru Calling) ?

Pendant plusieurs saisons Eliza Dushku a été tantôt l'alliée de Sarah Michelle Gellar, tantôt son ennemie dans la série "Buffy contre les vampires". De "True Lies" à Tru Calling" en passant par American Girls", retour sur la carrière de l'actrice.

La Faith de Buffy contre les vampires

Entre 1997 et 2003, nombreux de jeunes (et moins jeunes) étaient devant la trilogie du samedi pour suivre les aventures d'une tueuse de vampire. On parle bien sûr de Buffy contre les vampires qui révéla Sarah Michelle Gellar. Une série devenue culte qui inspira de nombreux programmes par la suite. Mais si l'héroïne était Buffy Summers, d'autres personnages ont marqué la série. Parmi eux, il y a eu Faith, une autre tueuse de vampire qui apparaît à partir de la saison 3.

Tantôt amie de Buffy, tantôt son ennemie, Faith était au final tout l'opposé de la jeune blonde, et c'est aussi pour ça qu'on l'aimait. À l'écran, c'est Eliza Dushku qui l'incarna. Un rôle important pour sa carrière, bien que cela n'a pas été son premier.

Buffy contre les vampires ©20th Century Fox Television

En effet, quelques années auparavant elle tournait à seulement 13 ans avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans Blessures secrètes (1993). Puis, elle eut encore plus de présence à l'écran en jouant la fille d'Arnold Schwarzenegger et de Jamie Lee Curtis dans True Lies (1994). De très bons débuts qui allaient donc la mener à l'un de ses rôles les plus iconiques avec Buffy.

La carrière d'Eliza Dushku

Au début des années 2000, Eliza Dushku alterna donc entre des séries et des longs-métrages. Outre sa reprise du rôle de Faith dans six épisodes d'Angel, elle a obtenu le premier rôle de la série Tru Calling, arrêtée malheureusement après deux saisons. En parallèle, on a pu la voir en tant que second rôle dans American Girls (2000) où elle découvrait avec Kristen Dunst l'univers des cheerleaders. Elle fut également au casting de Père et Flic (2002) du même réalisateur que Blessures secrètes, toujours avec Robert De Niro, avant d'être au centre du film d'horreur Détour mortel (2003).

American Girls ©Beacon Pictures

Pas suffisant néanmoins pour réellement exploser au cinéma. Ainsi, au milieu des années 2000, sa carrière se passe avant tout sur le petit écran. Outre les deux saisons de Dollhouse qu'elle porta sur ses épaules, elle fit surtout des appariations éclaires, le temps d'un épisode, dans des séries populaires - That '70s Show, Ugly Betty, The Big Bang Theory. Un parcours en dents de scie marqué par des rôles anecdotiques ou inédits en France. C'est cependant à ce moment, à partir de 2011, qu'elle se diversifie en passant d'abord derrière la caméra pour prêter sa voix à Catwoman dans Batman: Year One, puis à Miss Hulk dans la série Hulk and the agents of S.M.A.S.H.

Où en est l'actrice ?

Depuis plusieurs années, Eliza Dushku se fait beaucoup plus rare sur les plateaux. En effet, la comédienne a vraisemblablement décidé de se consacrer davantage à sa vie de famille. Elle a ainsi donné naissance à son premier fils en 2019, avant d'accoucher d'un deuxième en août 2021. Deux enfants qu'elle a eues avec l'homme d'affaires Peter Palandjian qu'elle a épousé en 2018.

Avant cela, Eliza Dushku avait révélé avoir été abusée sexuellement par un membre de l'équipe de True Lies alors qu'elle n'avait que 14 ans. Un témoignage terrible survenu suite à l'affaire Weinstein. Heureusement, l'actrice semble être parvenue à se reconstruire, et ce après une adolescence très difficile. C'est en effet à partir de 14 ans qu'elle a commencé à boire et à se droguer. Elle annonçait en 2017 être désormais sobre depuis plus de huit ans. On ne devrait néanmoins pas la revoir devant les écrans prochainement. Vous pouvez toujours la revoir avec Buffy, disponible sur Disney+.