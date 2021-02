Que devient Emma Caulfield (Buffy contre les Vampires) ?

Récemment, Emma Caulfield a fait un tour du côté de la série "Wandavision". Cela a sans doute rappelé aux nostalgiques ses apparitions régulières dans la série "Buffy contre les Vampires". Quelle a été la suite de sa carrière après le show culte créé par Joss Whedon ?

Emma Caulfield, découverte à la télévision

Née à San Diego le 8 avril 1973, Emma Caulfield s'est initialement orientée vers une formation de psychologie. Pourtant, sur les conseils d'un agent, elle décide de se tourner vers l'art dramatique pour devenir actrice. Celle qui se nommait Emma Chukker au départ finit par prendre le nom de scène de Caulfield, en clin d'œil au célèbre personnage d'Holden Caulfield, devenu populaire grâce au roman L'Attrape-cœurs.

Ses premières apparitions dans les années 90 sont anecdotiques dans des séries telles que L'Homme à la Rolls (1994), Le Rebelle (1994) ou bien encore Code Lisa (1995). Toutefois, c'est à partir de 1995 qu'elle connaît son premier rôle important dans un show télévisé. En effet, elle intègre la sixième saison de la série pour ados culte Beverly Hills 90210. Dans le rôle de Susan Keates, elle joue dans une trentaine d'épisodes durant un an. Par la suite, elle enchaîne pour une saison dans le célèbre soap opera Hopital Central, entre 1996 et 1997 pour 39 épisodes.

Susan Keates (Emma Caulfield) - Beverly Hills 90210 ©FOX

S'étant fait un petit nom à la télévision, elle va alors intégrer de manière régulière le casting d'un des plus grands show des années 90 : Buffy contre les Vampires.

Anya, la franchise incarnée

Emma Caulfield joue donc dans la série vampirique entre 1998 et 2003. Ainsi, durant 85 épisodes, elle incarne Anya Jenkins, un ancien démon vengeur pour femmes bafouées qui deviendra un être humain. Alors qu'elle n'était au départ qu'un personnage récurrent dans les saisons 3 et 4, sa performance et la popularité de son personnage auprès du public vont changer la donne. Par conséquent, à partir de la saison 5 jusqu'à la fin de la série, elle sera une actrice régulière du show et apparaîtra dans ses différents génériques d'ouverture. Il faut dire que son caractère associable et sa non-langue de bois (même dans les situations les plus inappropriées) ont participé aux moments les plus drôles de Buffy contre les Vampires. D'ailleurs, la notoriété de l'actrice lui permettra également de jouer dans son premier long-métrage : Nuits de terreur.

Anya Jenkins (Emma Caulfield) - Buffy contre les Vampires ©THEWB

Après la série créée par Joss Whedon, Emma Caulfield aurait pu jouer dans une autre série culte : Battlestar Galactica. Seulement, lorsque l'occasion s'est présentée, elle ne l'a pas saisie et a donc laissé Tricia Helfer interpréter Numero Six.

Entre apparitions à la télévision et productrice de série

Après le succès de Buffy contre les Vampires, Emma Caulfield se fera la spécialité d'enchaîner les rôles de guests dans plusieurs séries. On la verra ainsi dans Monk, Robot Chicken, Private Practice, Royal Pains, Supergirl ou Fear The Walking Dead. On notera quand même son rôle récurrent dans Once Upon A Time où elle jouait la sorcière aveugle d'Hansel et Gretel.

Toutefois, au début des années 2010, elle fait parler d'elle en produisant et en jouant dans la série Bandwagon. Ecrite et réalisée par son amie proche Karri Bowman, la série est une satire dans laquelle Emma joue une version romancée de sa vie. Il faut noter que Bandwagon voit plusieurs acteurs de Buffy contre les Vampires apparaître en cameo. La série est d'ailleurs disponible sur Youtube.

Dottie (Emma Caulfield) - WandaVision ©Disney+

Début 2021, on la retrouve avec plaisir dans un important show puisqu'elle fait quelques apparitions dans Wandavision, la série Marvel. Son rôle restera-t-il anecdotique ou plus important par la suite ? L'avenir nous le dira.