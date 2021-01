Que devient Hannah Murray, l'une des stars de Skins ?

On fait un point sur le parcours d'Hannah Murray - inoubliable interprète de Cassie - depuis la fin de "Skins", la série teen britannique qui a marqué toute une génération.

Des débuts remarqués

Quand elle apprend que des auditions ont lieu à Bristol - sa ville natale -, Hannah Murray se présente au casting de Skins, la série qui va changer sa vie. Là, la jeune femme décroche le rôle de la bouleversante Cassandra, une adolescente atypique souffrant d'anorexie et de boulimie. Particulièrement brillante et empathique, la dénommée Cassie a su se frayer un chemin dans le cœur des fans du show lancé en 2007, qui appréciaient aussi bien son côté angélique que ses coups d'éclat quasi démoniaques. La comédienne apparaît dans les deux premières saisons du programme britannique ainsi que dans la toute dernière, le temps de deux épisodes centrés sur son personnage. On y apprend notamment que Cassie est désormais clean, mais aussi qu'elle s'est découvert un talent insoupçonné pour la photographie.

Cassie (Hannah Murray) - Skins ©FR_tmdb

Après la saison 2 de Skins, Hannah Murray tourne dans deux épisodes de la populaire série britannique Miss Marple. Elle participe ensuite à trois longs-métrages. En premier lieu, Womb (comprenez "Utérus"), un drame psychologique avec Eva Green et Matt Smith, connu pour son rôle dans Doctor Who et The Crown. La comédienne s'illustre ensuite dans le thriller Ch@troom porté par Imogen Poots puis dans le drame Little Glory.

La série du moment

En 2012, Hannah Murray décroche un rôle récurrent dans Game of Thrones. Elle apparaît dans le programme sous les traits de Vère. Cette dernière vient du peuple libre et n'est autre que la fille - de même que l'épouse - du rebutant Craster. Alors qu'elle parvient à lui échapper, son personnage prend une importance croissante au fil des épisodes. Sa relation avec Samuel Tarly est d'ailleurs particulièrement appréciée des spectateurs ! Pour la petite histoire, les deux acteurs ont bel et bien été en couple pendant un moment. S'ils ne se sont jamais affichés ensemble, la jeune femme avait laissé échapper un petit indice en interview qui ne laissait aucun doute quant à la nature de leur relation.

Vère (Hannah Murray) - Game of Thrones ©HBO

Entre les saisons 2 et 3 de Game of Thrones, Hannah Murray apparaît dans Dark Shadows (Tim Burton), puis dans la dernière saison de Skins. La page est désormais définitivement tournée mais, en 2014, la comédienne joue de nouveau une Cassie dans God Help The Girl, une romance musicale haute en couleurs où elle démontre l'étendue de ses talents.

Un avenir radieux

Parallèlement au tournage de la série adaptée des romans de George R.R. Martin, Hannah Murray s'illustre exclusivement dans les salles obscures. Parmi les longs-métrages auxquels elle participe, le puissant Detroit de Kathryn Bigelow ou encore Charlie Says, un biopic sur Charles Manson dans lequel elle interprète une jeune femme tombée sous sa coupe. L'actrice retrouve Matt Smith pour l'occasion, puisque ce dernier campe le serial killer.

Charlie Says

Après avoir fini de tourner la décriée saison 8 de Game of Thrones, Hannah Murray rejoint le casting de The Expecting, une série horrifique Quibi. Elle y donne la réplique à Anna Sophia Robb (The Carrie Diaries) et Rory Culkin (Scream 4). En 2020, la comédienne expérimente un nouveau médium, puisqu'elle joue le personnage principal d'un jeu-vidéo particulièrement poétique. Baptisé Shady Part of Me, l'histoire tourne autour d'une enfant sans nom et de son ombre - qui se trouve être tout à fait indépendante des mouvements de la fillette.