Que devient Hélène Rollès (Hélène et les garçons) ?

Hélène Rollès est devenue une superstar dans les années 90 en France en tenant le rôle principal du sitcom culte "Hélène et les garçons". Un rôle qui lui colle à la peau.

Hélène Rollès : des débuts en fanfare

Née en 1966, Hélène Rollès commence sa carrière au cinéma en 1979 dans Le Mouton noir de Jean-Pierre Moscardo, aux côtés de Jacques Dutronc, Alain Flick, Annie Savarin et Brigitte Fossey, Le film lui ouvre la porte de quelques téléfilms et apparitions dans des émissions télé. Mais c'est sa rencontre en 1987 avec Jean-Pierre Azoulay qui va faire décoller sa carrière. Intégrant la famille AB productions, la jeune fille va se retrouver aux castings d'épisodes de Salut les Musclés ou Pas de pitié pour les croissants. En parallèle, elle continue sa carrière de chanteuse, interprétant plusieurs génériques de dessins animés. En 1989, elle sort un premier album qui passe totalement inaperçu en France, mais connaît un joli succès en Asie. La fin de l'année 1991 marque néanmoins un tournant dans sa carrière.

Elle interprète en effet à ce moment-là Hélène Girard, la grande sœur de Justine, dans la série Premiers baisers. La série est un succès, et elle est un des personnages préférés des fans. Azoulay, flairant le bon filon, décide de créer une série autour d'Hélène et de ses aventures avec ses amis alors qu'elle rentre à l'université. Ce sera Hélène et les garçons. Et là, c'est le raz-de-marée sur les audiences. Diffusé tous les soirs, le spin-off rassemble plus de 6,5 millions de spectateurs ! Du jamais vu à la télévision française. Ses interprètes se retrouvent postérisés dans toutes les chambres des adolescents et deviennent d'immenses stars. Surfant sur la vague, la carrière de chanteuse de l'actrice atteint son apogée : 700 000 ventes pour son deuxième album, 900 000 pour son troisième. La série comptera 4 saisons et 280 épisodes.

Elle s'arrête en 1994...pour laisser place à un spin-off intitulé Le Miracle de l'amour ! On y suit les mêmes personnages qui habitent maintenant dans une communauté. Mais Hélène Rollès commence à se fatiguer de ce battage médiatique. Lors d'un concert à Bercy en 1995, elle s'écroule sur scène, épuisée. C'est alors qu'elle décide faire un break dans sa carrière, son personnage disparaissant peu à peu de la série.

Du micro à l'écran, et vice-versa

Entre 1996 et 1999, elle se focalise effectivement et uniquement à son activité de chanteuse. Hélas, sans la machine médiatique AB Productions derrière elle, les ventes sont décevantes. Elle tente l'aventure cinéma en 2000 avec une apparition en junkie dans Exit d'Olivier Megaton. Elle y casse son image lisse, mais finit par répondre à l'appel de ce double télévisuel qui ne veut pas la lâcher. Entre 2000 et 2004, elle redevient Hélène Girard dans les saisons 4 et 5 des Vacances de l'amour. Plus mûre que les deux premières séries et se passant aux Antilles, elle adopte également un autre format avec des épisodes de 50 minutes. La série réunit près de 2 millions de téléspectateurs sur TF1.

En 2005, elle s'essaie à la télé-réalité et intègre l'émission Première compagnie. Elle y perd en demi-finale.

Hélène Rollès reprend la pause

Elle refait alors un break de 5 ans pour revenir en 2011 dans le rôle de... Hélène Girard ! Dans Les Mystères de l'amour (la suite de la suite de la suite), on quitte les îles et la bande revient à Paris. 22 saisons et 589 épisodes plus tard, on peut dire que la saga a réussi son retour et continue de marquer les esprits. Une saison 23 est même d'ores et déjà commandée.

Pour Hélène Rollès, cette décennie est aussi l'occasion de revenir derrière un micro. Elle continue depuis 2011 de publier régulièrement des albums, de sortir des compilations et de remplir l'Olympia à l'occasion. Plusieurs tournées en France sont elles aussi couronnées de succès.

Quand on regarde la carrière d'Hélène Rollès, on peut, sans honte ni méchanceté, qualifier l'actrice de "femme d'un seul rôle". Depuis 1991, elle partage sa vie avec son double télévisuel. Entre nostalgie et modernité, elle est aujourd'hui soutenue par des fans de tous les âges. Et il semblerait que ce soit parti pour continuer encore longtemps.

"Rollès jeunesse !" comme on dit !