Que devient Jennifer Love Hewitt (La Vie à Cinq, Ghost Whisperer) ?

Que devient Jennifer Love Hewitt ? Retrouvez tout de l'ancienne star de "Ghost Whisperer", découverte avec "La Vie à Cinq" et "Souviens toi… l’été dernier", sa carrière au cinéma et à la télévision, ainsi que son actualité ces dernières années.

Née le 21 février 1979 au Texas, Jennifer Love Hewitt a commencé sa carrière à la télévision dès l’âge de 10 ans. Après quelques rôles dans des séries, c’est en 1995 qu’elle se fait connaître avec la sitcom américaine La Vie à Cinq. Puis, en 1997, elle tient le rôle de Julie James dans le film Souviens toi… l’été dernier. Considéré comme un classique plus de 20 ans après sa sortie, ce film culte raconte l’histoire d‘un groupe d’amis qui se fait harceler par un inconnu après avoir renversé un homme et jeté son corps à la mer.

Une actrice très populaire

C’est à cette période là que Jennifer Love Hewitt devient une grande célébrité. Figure emblématique des années 2000, elle fait la couverture de grands magazines comme Rolling Stone, GQ ou encore Cosmopolitan. L’actrice devient aussi l’ambassadrice de nombreuses marques et sa popularité l’élève au rang des stars les mieux payées d’Hollywood. C’est aussi à cette période là qu’elle se fait harceler par une femme nommée Diana Napolis. Cette dernière a aujourd’hui l’interdiction d’approcher l’actrice après avoir été internée en hôpital psychiatrique en 2002.

En 2005, Jennifer Love Hewitt est toujours une célébrité très populaire. Cette même année, elle décroche le rôle de Melinda Gordon dans la série Ghost Whisperer. La série met en scène Melinda, une femme qui a le don de voir et de parler aux morts et utilise ce don pour les aider à passer de “l’autre côté”. En France, la série est diffusée sur TF1 en 2007. Ghost Whisperer est un succès Outre-Atlantique avec les fans mais au vu des audiences qui chutent, CBS décide d’annuler la série après 5 saisons.

Une carrière qui continue à la télévision

Malgré l’annulation de Ghost Whisperer, il en faut plus pour dire adieu à Jennifer Love Hewitt. En 2012, elle tient le premier rôle de la série The Client List, qui est annulée après 1 saison. L’année suivante, on la retrouve dans la saison 10 d’Esprits Criminels dans le rôle de l’agent du FBI Kate Callahan. C’est aujourd’hui dans 9-1-1 que Jennifer Love Hewitt tient le premier rôle depuis la saison 2.

Par contre, pas de nouvelles de Jennifer Love Hewitt au cinéma depuis 2012. L’actrice (qui est aussi chanteuse et auteure), continue donc sa carrière à la télévision. Mariée depuis 2013 à sa co-star de The Client List Brian Hallisay et maman de deux enfants, tout semble sourire à l’ancienne héroïne de Ghost Whisperer.

Vous pouvez la retrouver dans la série 9-1-1 sur M6.