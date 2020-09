Que devient Leighton Meester (Gossip Girl) ?

Interprète de l'iconique Blair dans la série teen à succès "Gossip Girl", la comédienne américaine Leighton Meester a vite conquis le cœur des spectateurs. Mais que devient la jolie brune depuis la fin du show ?

Leighton Meester, une artiste complète

Avant même la fin de Gossip Girl, Leighton Meester multiplie les projets. Il y a dix ans, la jeune femme commença à dévoiler plusieurs morceaux, dont un en collaboration avec Robin Thicke. Après la sixième et dernière saison du show à succès, elle sort donc un album baptisé Heartstrings. La rumeur veut d'ailleurs que le titre éponyme lui ait été inspiré par sa romance avec Sebastian Stan (Carter dans Gossip Girl).

Puis, parallèlement à son rôle dans Gossip Girl, la comédienne s'illustre au cinéma dans plusieurs longs-métrages dont Bienvenue à Monte-Carlo, paru en 2011. Dans cette comédie girly, elle donne la réplique à Selena Gomez.

Après avoir dit adieu à la vénéneuse Blair Waldorf, Leighton Meester tourne dans quelques films à destination des salles obscures. Parmi eux, Crazy Dad, une comédie avec Adam Sandler dans laquelle ce dernier campe un père excentrique qui arrive à l'improviste la veille du mariage de son fils perdu de vu et ne tarde pas à se mesurer à la future mariée. Meester participe ensuite à Like Sunday, Like Rain, un film musical avec Billie Joe Armstrong. En 2014, elle est à l'affiche du drame judiciaire Le Juge, aux côtés de Robert Downey Jr. et Robert Duvall. La même année, l'actrice s'illustre dans Amies malgré lui, qui conte l'histoire de deux amies, Sasha et Paige.

La première est homosexuelle, l'autre préfère les hommes, mais toutes deux ont fait un pacte : Paige ne se mariera pas tant que Sasha n'aura pas obtenu les mêmes droits qu'elle. Mais l'arrivée d'un séduisant médecin risque de tout chambouler pour les deux jeunes femmes ! La star de Gossip Girl prête ses traits à Sasha, tandis que Gillian Jacobs (Community) joue Paige. Ironiquement, c'est le mari de Leighton Meester, Adam Brody (Newport Beach), qui campe le nouveau venu.

De séries en séries

Ces dernières années, après avoir accueilli son premier enfant - une petite fille baptisée Arlo Day - avec l'interprète de Seth Cohen, Leighton Meester a essentiellement tourné dans des séries télévisées. La jeune femme est ainsi l'une des interprètes phares de la sitcom Making History, diffusée sur la FOX. Malheureusement, le show est vite interrompu, faute d'audiences satisfaisantes. La même année, la comédienne apparaît en guest dans la saison 4 du très apprécié programme The Last Man on Earth. Leighton Meester poursuit sa collaboration avec la chaîne et tourne dans The Orville, une série alliant comédie et SF dans laquelle on suit les aventures d'une équipe peu dégourdie à bord d'un vaisseau spatial délabré.

L'actrice fait son retour dans un premier rôle grâce à la série comique Single Parents. L'intrigue du programme s'articule autour de pères et de mères célibataires qui doivent jongler entre vie privée, job et progéniture. Leighton Meester y incarne Angie d'Amico, une maman débordée. La série est un succès auprès des spectateurs, qui lui allouent d'élogieuses critiques. Cependant, le show est déprogrammé après deux saisons.

Et maintenant ?

L'an dernier, après avoir boudé les salles obscures pendant plusieurs années, la comédienne atenu le premier rôle féminin du polar Semper Fi avec Jai Courtney et Finn Wittrock (Ratched). Côté vie privée, Leighton Meester a mis au monde son deuxième enfant, un petit garçon. Il va donc falloir patienter un peu avant de la retrouver sur davantage de projet.