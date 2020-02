Que devient Michael C. Hall (Dexter) ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Michael C. Hall s’est fait connaître du grand public grâce à ses rôles dans les séries « Six Feet Under » et « Dexter ». L’acteur a aussi fait carrière au cinéma et au théâtre, mais reviendra prochainement sur le petit écran.

Né en 1971 à Raleigh, en Caroline du Nord, Michael C. Hall s’est fait connaître du public du petit écran en jouant un analyste des traces de sang le jour et tueur en série la nuit dans la série Dexter. Ce rôle lui a valu de nombreuses nominations aux Emmy Awards ainsi qu’aux Golden Globes. Malgré des saisons que beaucoup de fans ont jugé inégales, la série a reçu pendant sa diffusion énormément de critiques positives et a propulsé Michael C. Hall sur le devant de la scène et a rendu le personnage de Dexter Morgan culte.

Un succès en cache plusieurs

Cependant, avant d’endosser le rôle du antihéros le plus sympathique de Miami, Michael C. Hall a d’abord commencé sa carrière à la télévision américaine dans Six Feet Under. Ce drama familial raconte l’histoire de la famille Fisher, propriétaires de pompes funèbres qui se retrouve après la mort du patriarche. Six Feet Under est un succès immédiat et sera vite vue comme une des meilleures séries jamais créées.

De plus, derrière l’écran mais aussi au devant de la scène, Michael C Hall a commencé sa carrière d’acteur sur les planches dès les années 90. Il a joué dans des pièces connues comme MacBeth ou Chicago, son premier rôle à Broadway.

Deux séries réussies : et après ?

Où est-ce que vous auriez pu voir Michael C. Hall depuis ? Après la fin de Dexter, et toujours côté séries, on l’a retrouvé à deux reprises dans des séries britanniques. Ses fans l’ont d’abord vu dans un épisode de la série Netflix The Crown ou il incarnait le président John F Kennedy ou encore dans la mini-série Safe, dans laquelle il tient le premier rôle et joue un médecin pédiatrique. Du côté du cinéma, ses présences dans Game Night ou The Report n’ont pas été les plus mises en avant, mais sont à noter.

En 2020, l’actualité de l’acteur continuera de se faire au petit écran. Il sera en tête d’affiche de la série Shadowplay, un thriller où il jouera un policier venu à Berlin dans le but de réformer la police allemande après la Seconde Guerre mondiale. Une série créée par Måns Mårlind, réalisateur suédois. On en saura sûrement plus bientôt puisqu’elle sera présentée au festival de Monte Carlo.

Nous avons hâte de voir ce que réservera l’avenir à Michael C. Hall qui a fêté ses 49 ans le 1er février 2020 !