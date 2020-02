Que devient Moisés Arias (Hannah Montana) ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Le nom Moisés Arias ne vous dit peut-être rien mais aujourd’hui on revient sur l’actualité de Rico, personnage phare de la série Hannah Montana. Que devient-il ? Et surtout, quelle est son actualité en 2020 ?

Moisés Arias est né le 18 avril 1994 à New York de parents colombiens. Dès le plus jeune âge, il se destine à une carrière dans les arts en sortant diplômé d’une école d’acteur en Floride. Sa carrière à la télévision débute en 2005 quand il obtient un petit rôle dans la série Tout le monde déteste Chris. De là, Disney ouvre ses portes au jeune acteur alors tout juste âgé de 12 ans avec un rôle dans La Vie de palace de Zack et Cody en 2006. Mais c’est en jouant Rico Suave dans Hannah Montana que Moisés Arias se fera connaître de toute une génération. Un rôle d’abord récurrent dans la saison 1, il est vite apprécié du public et devient un personnage régulier dès la saison 2.

Pour vous rafraîchir la mémoire, Moisés Arias était Rico, le gérant du Rico’s Surf Shop. Amoureux transi de l’héroïne Hannah Montana, il était aussi le patron de Jackson, le frère de celle-ci et tout ça, à 15 ans seulement ! Pendant 4 ans, ce personnage d’ado tyrannique/businessman sans pitié/amoureux transi nous a bien fait rire, mais depuis que devient son interprète, Moisés Arias ?

Une carrière au cinéma non négligeable

Pendant la diffusion de Hannah Montana, il continue les rôles sur Disney Channel avant de devenir un personnage récurrent dans The Middle en 2012. Plus récemment, on l’a vu dans la série Good Doctor, avec Freddie Highmore.

Côté cinéma, l’acteur commence sa carrière avec des films familiaux comme Beethoven: une star est née !. Il reprend bien sûr le rôle de Rico pour les besoins de Hannah Montana, le film avant de continuer sa carrière, en faisant autre chose que des comédies avec le film indépendant The Kings of Summer. L’année dernière, il joue Poe Ramirez, un jeune atteint de mucoviscidose dans le film À deux mètres de toi et retrouve son acolyte de Disney Channel Cole Sprouse. Après ça, il change encore de registre dans Monos, un film qui suit une bande d’enfants-soldats.

Pour l’année 2020, l’actualité de Moisés Arias continuera de se faire au cinéma avec un rôle (nous ne savons pas encore lequel) dans le film The King of Staten Island, une comédie du réalisateur Judd Apatow.

Côté vie personnelle, l’acteur reste assez discret. Il avait causé la polémique en 2014 en posant sur une photo dans un lit avec Willow Smith qui avait 13 ans au moment des faits. Il est tout de même reporté qu’il est un ami proche de Willow et Jaden Smith, les enfants de l’acteur Will Smith.

En 2020, il semble donc que nous n’avons pas fini d’entendre parler de Moisés Arias !