Que devient Morena Baccarin (Fyrefly, Homeland) ?

Après avoir décroché un rôle dans la série de Joss Whedon "Fyrefly", dans laquelle elle incarnait Inara Serra, Morena Baccarin a depuis poursuivi sa carrière à la télévision, tout en apparaissant de temps en temps au cinéma. Elle a participé à de nombreuses productions à succès au cours de sa carrière.

Née au Brésil, Morena Baccarin a déménagé aux États-Unis quand elle était encore très jeune, où elle a intégré l’école de musique et des arts du spectacle Fiorello H. LaGuardia. Elle a ensuite affiné ses talents d’actrice en prenant part au programme de théâtre de la célèbre école Juilliard. Elle débute sa carrière au cinéma, obtenant un rôle dans le film Perfume, en 2001. La même année, elle apparaît également à Broadway dans une adaptation de la pièce de Tchekhov, La Mouette.

C’est seulement une année plus tard qu’elle prend part à la série Fyrefly, pour laquelle elle est castée par le scénariste et réalisateur Joss Whedon. Elle y interprète Inara Serra, l’un des personnages principaux de la série devenue culte malgré sa courte durée (il n’y a eu qu’une saison de quinze épisodes). Elle reprendra son rôle dans le film qui conclut l’histoire entamé sur le petit écran, Serenity : l’ultime rébellion, toujours réalisé par le cinéaste qui a mis en boîte les deux premiers Avengers.

Mais alors qu’elle se fait plus discrète dans les salles obscures, sa première apparition sur le petit écran ne sera que le début d’une longue carrière à la télévision pour l’actrice.

Une carrière prolifique à la télévision

On peut par exemple la voir dans un épisode de la sitcom How I Met Your Mother en 2006, puis la même année dans Newport Beach, où elle apparaît de manière plus récurrente dans la peau de Maya Griffin.

L’année suivante, elle décroche le rôle d’Adria dans Stargate SG-1, participant en tout à cinq épisodes. De la même manière que pour Fyrefly et le film venu conclure les aventures de ses héros entamées à la télévision, elle retrouve son personnage dans le premier des deux films destinés à clôturer l’histoire entamée sur le petit écran, dans Stargate : L’Arche de Vérité, en 2008.

À la suite de la sortie de ce film, Baccarin délaisse le cinéma, n’apparaissant qu’une fois sur grand écran entre 2008 et 2014. Elle décide de se concentrer sur les séries, univers dans lequel elle apparaît de manière beaucoup plus régulière. En 2009, elle est choisie pour incarner le personnage d’Anna dans la série V, aux côtés de Elizabeth Mitchell (vue dans Lost) et de Morris Chestnut. Elle y joue dans les 22 épisodes que compte la série sur ses deux saisons.

À partir de 2011, année de l’arrêt de V, elle enchaîne avec un rôle dans Mentalist, aux côtés de Simon Baker et Robin Tunney. Elle y joue Erica, une jeune veuve manipulatrice, apparaissant en tout dans trois épisodes. L’énorme succès de la série lui fait gagner en visibilité.

Révélation internationale grâce à une nouvelle série à succès

L’année de sa première apparition dans Mentalist, elle obtient un rôle qui lui offre une exposition encore plus grande du fait de l’importance de son personnage dans l’histoire. Elle est ainsi révélée internationalement grâce à son interprétation de Jessica Brody, la femme du personnage principal dans Homeland. Portée par Claire Danes et Damian Lewis, la série est un énorme succès populaire et critique. Sa performance en tant que femme du soldat américain revenu de la guerre en Irak lui vaut une nomination aux Primetime Emmy Awards dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée dramatique.

En 2014, elle tient l’un des principaux rôles de la mini-série de deux épisodes de 88 minutes The Red Tent, basée sur le livre d’Anita Diamant. Elle y donne la réplique à Rebecca Ferguson, qui y interprète Dinah. Baccarin prête elle ses traits au personnage de Rachel. Et la même année, elle change de registre, cette fois au cinéma, avec la comédie de Michael Rosenbaum Back in the Day. Elle y joue le personnage de Lori face au cinéaste, qui tient le rôle principal de son film.

Apparition remarquée au cinéma et nouveaux projets à la télévision

En 2015, elle apparaît brièvement dans la comédie d’action de Paul Feig Spy, qui bénéficie d’un gros casting et est plutôt bien reçue par la presse et le public. La même année, elle décroche un des principaux rôles de la série Gotham. Elle y interprète le Dr Leslie Thompkins jusqu’à la dernière saison, en 2019, apparaissant en tout dans 82 épisodes. Elle y retrouve pour l’occasion Ben McKenzie, côtoyé sur le tournage de Newport Beach.

En 2016, un an après sa première apparition dans Gotham, et alors qu’elle enchaîne les succès à la télévision, elle est choisie pour incarner la petite amie de Ryan Reynolds dans le film Marvel Deadpool. Le long-métrage fait un énorme carton et son interprétation de Vanessa Carlysle ne passe pas inaperçue. Deux ans plus tard, elle reprend son rôle dans la suite du film, nouveau succès public.

Depuis, Baccarin a pu être vue au cinéma dans la comédie romantique Ode to Joy, face à Martin Freeman, ou dans la série Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire. Cela fait maintenant quelques années que l’actrice américano-brésilienne jongle donc entre le petit et grand écran. Après être parvenue à se faire un nom pour ses rôles dans des séries comme Mentalist et Homeland, elle n’a cessé de prendre part à des succès commerciaux, variant également les genres.

Elle sera prochainement à l’affiche du film catastrophe Greenland aux côtés de Gerard Butler, prévu pour le 10 juin prochain. On la retrouvera aussi dans Waldo, un thriller centré sur un détective, incarné par Charlie Hunnam, enquêtant sur la mort de la femme excentrique d’une star de la télévision. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée pour le film.