Que devient Nathan Fillion (Firefly) ?

L’acteur canadien Nathan Fillion a acquis une notoriété internationale en tenant le rôle principal de la série culte de Joss Whedon, "Firefly", en 2002. Depuis, il est surtout apparu à la télévision, étant notamment à l’affiche d’une autre série adorée par les fans.

Durant sa jeunesse au Canada, Nathan Fillion prend part à du théâtre d’improvisation. Il décroche son premier rôle régulier dans la série d’ABC On ne vit qu’une fois, dans laquelle il interprète Joey Buchanan. Sa performance lui vaut une nomination pour le Daytime Emmy Award dans la catégorie du meilleur espoir masculin.

Il part ensuite tenter sa chance aux États-Unis, où il commence par des petits rôles dans des films. On peut par exemple le voir dans Il faut sauver le soldat Ryan, où il joue le soldat James Frederick Ryan, que l’escouade du personnage joué par Tom Hanks confond avec celui interprété par Matt Damon.

Par la suite, Fillion apparaît dans plusieurs séries télévisées. De 1998 à 2001, il joue surtout dans Two Guys and a Girl, rejoignant entre autres Ryan Reynolds, Richard Ruccolo et Traylor Howard dans la deuxième saison. Il y prête ses traits à Johnny, le petit ami du personnage de Sharon, interprété par Traylor Howard, et apparaît en tout dans 60 épisodes de la série.

Firefly, premier gros succès populaire pour l’acteur

Mais c’est en 2002 qu’il décroche le rôle qui le révèle aux yeux du grand public. Joss Whedon le choisit pour jouer le capitaine Malcolm Reynolds dans sa série Firefly. Malgré sa courte durée, puisqu’une seule saison a vu le jour, elle devient instantanément culte, et assure à son interprète principal le nouveau soutien d’une énorme fan-base. Fillion reprendra son rôle dans le film dérivé de la série, et destiné à conclure l’histoire entamée dans celle-ci, Serenity : L'Ultime Rébellion, en 2005.

Entre temps, l’acteur canadien poursuit sa carrière à la télévision. En 2003, il apparaît notamment dans les cinq derniers épisodes de la nouvelle série culte de Whedon, Buffy contre les vampires. Il y joue le méchant du nom de Caleb face à Sarah Michelle Gellar.

Trois ans plus tard, on peut voir le comédien dans l’une des séries les plus cultes jamais tournées, Lost, les disparus. Il y joue Kevin Callis, un officier de police brièvement marié à Kate, le personnage interprété par Evangeline Lilly.

Il rejoint ensuite le casting de Desperate Housewives, dans le rôle d’Adam Mayfair, l’ancien mari de Katherine, jouée par Dana Delany. Il joue en tout dans onze épisodes de la quatrième saison.

Alors que sa carrière n’est pas encore très longue, l’acteur peut donc être vu dans bon nombre de séries cultes. Mais, alors qu’il ne joue que des personnages secondaires depuis celui de Malcolm Reynolds dans Firefly, il décroche ensuite le rôle principal d’une nouvelle série qui va cartonner.

Castle, ou une fan-base toujours plus grande pour Fillion

Après être devenu le chouchou des fans pour son interprétation de Malcolm Reynolds dans la série de Joss Whedon, le comédien augmente encore sa popularité avec seulement son deuxième rôle principal d’une production destinée au petit écran.

De 2009 à 2016 il tient en effet l’affiche de Castle, une nouvelle série qui devient instantanément populaire auprès du public. Fillion y joue un écrivain à succès spécialisé dans les thrillers, qui devient consultant pour la police après l’avoir aidé à coincer un tueur qui copiait le mode opératoire des antagonistes de ses livres.

L’acteur incarne l’écrivain reconverti consultant aux côtés de Stana Katic, qui incarne l’agent Kate Beckett, avec laquelle il fait équipe pour les affaires sur lesquelles il intervient. La série dure 8 saisons, et projette de nouveau Fillion sur le devant de la scène.

Dans le même temps, il apparaît au cinéma en 2011 dans le film de James Gunn, Super. Un an plus tard, il retrouve Joss Whedon pour la comédie dramatique Beaucoup de bruit pour rien, dans laquelle il incarne le personnage de Dogberry.

En 2014, il tourne de nouveau pour Gunn en faisant un caméo en tant que détenu de prison dans Les Gardiens de la Galaxie. Il renouvelle l’expérience pour le deuxième film, en 2017, dans lequel il apparaît cette fois sous les traits de Simon Williams, un super-héros connu sous le nom de Wonder Man, mais la scène est finalement coupée au montage.

En parallèle, il continue d’arpenter les plateaux de télévision, faisant notamment une petite apparition dans son propre rôle dans The Big Bang Theory, en 2015, avant de jouer dans sept épisodes de Modern Family, de 2016 à 2018.

Depuis 2018, l’acteur canadien est maintenant à l’affiche de la série The Rookie : le flic de Los Angeles. Il y joue un homme d’une quarantaine d’années qui décide de réaliser son rêve en devenant flic. Il rentre alors à l’académie de la police de Los Angeles, et découvre qu’il est le plus vieux des élèves.

En ce qui concerne ses futurs projets, il est attendu au casting de The Suicide Squad, pour de nouvelles retrouvailles avec James Gunn. Il y jouera le personnage de Richard Hertz, alias Blackguard, au milieu d’un casting réunissant des acteurs déjà présents dans le premier film centré sur l’équipe et des nouveaux qui feront leur entrée dans l’univers DC. Le film est attendu pour le 4 août 2021 en France.

Voilà donc pour les projets actuels et à venir de l’acteur révélé dans Firefly. Le Canadien a déjà une belle carrière à la télévision derrière lui, étant apparu dans bon nombre de séries très populaires auprès du grand public. On suivra donc avec attention la suite de sa carrière.