Que devient Nina Dobrev (Vampire Diaries) ?

Focus sur la talentueuse Nina Dobrev, actrice principale de la série fantastique "Vampire Diaries". Depuis qu'elle a quitté la série CW pour voguer vers d'autres horizons, la jeune femme n'a pas chômé !

Nina Dobrev dans la lumière

Nina Dobrev a plusieurs cordes à son arc. Particulièrement sportive, elle excelle en danse et gymnastique et parle plusieurs langues - dont le bulgare et le français. Dès son adolescence, la jeune femme s'illustre dans quelques films, mais peine à être remarquée. Toutefois, en 2006, elle décroche un rôle récurrent sur le petit écran dans la série canadienne Degrassi : nouvelle génération. Deux ans plus tard, elle décide de se consacrer pleinement à sa carrière d'actrice et tourne dans Chloe, sensuel drame porté par Julianne Moore, Liam Neeson et Amanda Seyfried.

Toutefois, c'est en 2009 que la notoriété de la comédienne explose. Elle est en effet choisie pour camper le personnage principal féminin de la série Vampire Diaries, adaptée de l'ouvrage Journal d'un vampire de L. J Smith. La jeune femme prête ses traits à Elena Gilbert, une lycéenne qui tombe sous le charme du mystérieux Stefan Salvatore - mais aussi de son frère jumeau, Damon. Au cœur d'un triangle amoureux des plus addictifs, l'héroïne doit aussi composer avec des révélations terrifiantes sur son passé et la présence d'êtres surnaturels dans la petite ville de Mystic Falls.

Durant toute la série, l'actrice campe plusieurs rôles, correspondant aux doubles de son personnage. Ainsi, elle excelle dans la partition de la vénéneuse Katherine Pierce, mais aussi dans le rôle de Tatia Petrova dans le spin-off du show, The Originals. Un exercice périlleux mais réussi qui vient asseoir ses qualités de jeu. De plus, la réalité rencontre la fiction et Nina Dobrev noue une relation amoureuse avec l'une de ses co-stars, le séduisant Ian Somerhalder. Une romance qui ne s'inscrira malheureusement pas dans le temps. Après sept ans de bons et loyaux services, la comédienne, sans doute désireuse de voir autre chose, quitte Vampire Diaries lors d'un épisode particulièrement lacrymal, laissant ses petits camarades porter la série jusqu'à sa conclusion.

Sur tous les fronts

La jeune femme reprend le chemin des salles obscures en interprétant l'un des rôles principaux de Scream Girl, un an avant la diffusion de la saison 6 du programme phare de The CW. Dans ce slasher comique et méta, elle donne la réplique à Taissa Farmiga et Alexander Ludwig (Vikings). En 2016, elle tourne dans xXx : Reactivated, avec Samuel L. Jackson, Vin Diesel et Ruby Rose (Batwoman). Sa performance dans ce film d'action canadien lui vaut une nomination aux Teen Choice Awards. Par la suite, la jeune femme réapparaît une dernière fois dans la peau d'Elena Gilbert pour le tout dernier épisode de Vampire Diaries. Elle s'illustre aussi dans un opus de la très bonne série Workaholics. Et on la retrouve au casting d'un thriller horrifique intitulé Flatliners, avec Ellen Page, ainsi que dans la comédie Mon coup d'un soir, mon ex et moi avec Domnhall Gleeson.

La comédienne continue de multiplier les projets. En 2018, elle est à l'affiche de La liste de nos rêves, avec Maisie Williams et Asa Butterfield, mais aussi Par amour des chiens, aux côtés d'Eva Longoria ! Côté séries, Nina Dobrev campe le rôle principal de la sitcom Fam, diffusée sur la chaîne CBS en 2019. Malheureusement, la série n'est pas renouvelée. Cette annulation n'empêche toutefois pas la jeune femme de décrocher le Teen Choice Award de la meilleure actrice dans une série comique pour sa performance !

Le fantastique en stand-by

Très récemment, elle occupe le trio de tête du drame Run This Town, dans lequel elle joue une journaliste qui décroche un scoop en or sur un politique véreux. Nina Dobrev est aussi l'héroïne de Lucky Day, un thriller franco-canadien survolté. Vous pourrez bientôt la découvrir dans le drame historique Redeeming Love, au temps de la ruée vers l'or.

Toujours sur grand écran, elle produit et joue le rôle de Wren Pepper dans Sick Girl. Le film s'articule autour d'une jeune femme qui tente de se rapprocher de ses amies d'enfance perdues de vue. Mais un petit mensonge ne tarde pas à prendre d'énormes proportions et elle se retrouve embarquée dans une palpitante aventure !