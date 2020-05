Que devient Paul Wesley (Vampire Diaries) ?

Il a tenu durant huit saisons le rôle de Stefan Salvatore dans "Vampire Diaries". Focus sur ce que devient Paul Wesley, l'interprète d'un des buveurs de sang les plus célèbres du petit écran.

Paul Wesley, de son vrai nom Paul Wasilewski, a commencé sa carrière d'acteur dès ses années lycée. Le jeune homme y multiplie les apparitions dans les séries télévisées, se faisant plus discret sur grand écran. On peut toutefois noter sa présence au casting d'un film bien connu de Steven Spielberg, Minority Report.

Désireux de se lancer dans le fantastique, Paul Wesley auditionne alors pour le rôle d'un certain Damon Salvatore. Un mal pour un bien, puisqu'il n'obtient certes pas le rôle convoité mais celui de son frère. Une véritable aubaine pour le comédien, dont la notoriété explose avec la série Vampire Diaries.

Multiples talents

L'acteur appartient désormais au trio de tête d'un des shows les plus suivis des années 2010. Mais il ne se limitait pas à jouer sur le plateau de Vampire Diaries. Le jeune homme a ainsi réalisé quatre épisodes du programme à succès ! Par la suite, on lui a confié les rênes d'un épisode des séries suivantes : Legacies, Roswell : New Mexico, Batwoman et Shadowhunters.

Juste après la fin de Vampire Diaries, l'acteur tourne dans un film Netflix, The Late Bloomer. Cette comédie conte l'histoire loufoque d'un homme adulte entrant finalement dans la puberté après l'ablation d'une tumeur. Au casting, on retrouve aussi Jane Lynch, JK Simmons et Kumail Nanjiani. La même année, il décroche un petit rôle dans Mothers and Daughters, une dramedy sur la maternité portée par Sharon Stone et Susan Sarandon.

Depuis 2014, on murmure qu'il travaille sur un film de science-fiction intitulé Convergence. Si l'état d'avancée du projet reste incertain, Paul Wesley est supposé réaliser, produire et tenir le rôle principal de l'oeuvre, rien que ça !

Retour aux sources

Côté séries, on retrouve le comédien dans deux shows fantastiques. L'un deux, Fabled, se définit comme la rencontre entre l'univers d'Alice au pays des merveilles et du Magicien d'Oz. Depuis 2018, Paul Wesley tient l'un des rôles récurrents de Tell Me a Story, adaptée de la série mexicaine Erase una vez. Le comédien y campe Eddie Longo. Diffusé sur CBS en Amérique, ce show d'anthologie revisite des contes de fées sous la forme de thrillers relativement glauques. Ainsi, la première salve d'épisodes mêle Les Trois Petits Cochons, Le Petit Chaperon Rouge et Hansel & Gretel. Si vous préférez les princesses, la seconde saison suit les aventures cauchemardesques de Belle, Aurore et Cendrillon dans la ville de Nashville.

Cette année, vous pourrez aussi retrouver Paul Wesley dans le drame criminel d'Apple TV+, Defending Jacob. Portée par Michelle Dockery (Downton Abbey) et Chris Evans, la série s'articule autour d'un procureur dont le fils adolescent est accusé de meurtre... L'ancien interprète de Stefan Salvatore s'occupe donc bien. Côté cœur, l'acteur s'est marié en 2019 avec Ines de Ramon. Le couple semble d'ailleurs apprécier la doctrine d’Épicure, "pour vivre heureux vivons cachés".