Que devient Raven Symoné (Phénomène Raven) ?

Que devient Raven Symoné ? On vous dit tout sur le parcours de cette actrice de Disney devenue culte avec "Phénomène Raven", ainsi que sur son actualité du moment.

Raven Symoné a été une enfant star. Elle a officiellement commencé sa carrière d’actrice dans la série Les Huxtable (The Cosby Show en VO) à l’âge de cinq ans. Son personnage de petite fille précoce au caractère bien trempé était très aimé des spectateurs et lui a valu une certaine reconnaissance à un très jeune âge. Après ce rôle, elle a continué à jouer dans des séries comme Cooper et nous, Le Prince de Bel-Air et dans des films comme Docteur Dolittle (des rôles qui lui ont valu de nombreuses accolades du public ainsi que celui des critiques).

Phénomène Raven, une nouvelle star de Disney

Grâce à sa personnalité et à son sens de l’humour, il n’est pas étonnant qu’une série entière lui soit dédiée des années plus tard. C’est donc en 2003 qu’est née Phénomène Raven sur Disney Channel. La série, qui fera resurgir de nombreux souvenirs chez beaucoup d’entre nous, raconte l’histoire d’une jeune adolescente qui doit jongler entre sa famille, ses amis, le lycée et le pouvoir de voir dans le futur ! Pendant quatre ans, Phénomène Raven est un succès. La série est la mieux notée des séries Disney Channel, les audiences sont au rendez-vous et Raven Symoné devient une vraie célébrité.

Suite à Phénomène Raven, Raven Symoné continue sa carrière avec la trilogie Cheetah Girls notamment où elle peut montrer son talent de chanteuse. Ses rôles à la télévision se multiplient pendant les années 2000-2010 et elle continue de faire les beaux jours de Disney Channel avec ses nombreuses apparitions dans d’autres séries avant de prendre une pause de son métier d'actrice et de reprendre ses études.

C’est en 2017 qu’elle fait son retour chez Disney dans le spin-off de Phénomène Raven, Raven's Home. Dans cette série, elle joue toujours Raven Baxter, maintenant devenue une mère divorcée vivant avec sa meilleure amie Chelsea et son fils.

Côté vie personnelle, Raven Symoné est restée assez discrète sur le sujet avant de révéler au public qu’elle était en couple avec une femme, bien qu’elle admet ne croire en aucun label concernant sa sexualité. Concernant son actualité en 2020, c’est au cinéma que l’on retrouvera Raven Symoné. Le film Mighty Oak racontera l’histoire d’une jeune femme qui, endeuillée par la mort de son frère, se met à croire à la réincarnation de celui-ci dans le corps d’un enfant. On ne sait pas encore quel rôle Raven Symoné tiendra, le projet est encore au stade de post-production et nous en saurons plus quand d’autres informations seront disponibles.

Sinon, les fans de Phénomène Raven peuvent aussi la retrouver dans la série The Bold Type avec un rôle récurrent dans la saison 4.