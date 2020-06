Que devient Summer Glau (Firefly) ?

Comme pour le reste de ses co-stars, Summer Glau a été révélée pour son rôle dans la série de Joss Whedon "Firefly", en 2002. Très rarement apparue au cinéma depuis, l’actrice a surtout poursuivi sa carrière à la télévision.

Né à San Antonio, Summer Glau a d’abord voulu devenir danseuse professionnelle avant de se tourner vers le métier d’actrice. En 2002, elle déménage à Los Angeles dans le but de lancer sa carrière.

Révélation express

Elle ne tarde pas à rencontrer le succès puisque dès son deuxième rôle, après être apparue dans la série co-crée par Joss Whedon, Angel, dans laquelle elle incarnait une ballerine, le réalisateur la choisi pour interpréter le personnage de River Tam dans son nouveau projet pour le petit écran, Firefly.

La série cartonne immédiatement et propulse ses principaux interprètes sur le devant de la scène, dont Glau. Malgré une seule petite saison, Firefly devient culte et assure à ses acteurs le soutien d’une fidèle fan-base.

Un an après ce premier gros rôle, l’actrice apparaît dans un épisode de Cold Case : Affaires classées, puis un an plus tard dans Les Experts. Elle fait également ses débuts au cinéma, dans la comédie Pyjama Party. Ses rôles, que ce soit à la télévision ou au cinéma, restent alors secondaires.

Mais en 2005, elle reprend le rôle qui l’a rendue mondialement célèbre en interprétant de nouveau River Tam dans Serenity : L'Ultime Rébellion, le film destiné à conclure l’histoire entamée dans la série culte trois ans auparavant. La même année, elle obtient un rôle plus régulier à la télévision, dans la série de science-fiction Les 4400, dans le rôle de Tess Doener. L’intrigue s’intéresse à deux agents du FBI qui enquêtent sur 4400 personnes anciennement disparues et mystérieusement réapparues sans aucun souvenir.

En 2006, Glau obtient de nouveau un rôle plus régulier dans la série The Unit : Commando d’élite. Elle apparaît en tout dans six épisodes, dans le rôle de Crystal Burns. Mais c’est deux ans plus tard qu’elle va décrocher le deuxième rôle pour lequel elle est toujours principalement connue aujourd’hui.

Un cyborg pour un nouveau succès

Elle est en effet l’une des têtes d’affiche de la nouvelle série Terminator : Les chroniques de Sarah Connor. L’héroïne bien connue des fans de la saga et rentrée dans la culture populaire est interprétée ici par Lena Headey, aka la reine Gorgô dans 300 et Cersei Lannister dans Game of Thrones. Glau y joue quant à elle le cyborg appelé Cameron Phillips, qui, à l’image de Schwarzenegger dans les films, est envoyé sur terre depuis le futur pour protéger John Connor (incarné par Thomas Dekker) et sa mère.

Dans le même temps, à l’instar de son partenaire de jeu dans Firefly, Nathan Fillion, elle apparaît dans son propre rôle dans la série The Big Bang Theory. En 2009, année de l’arrêt de Terminator, elle est de nouveau choisie par Joss Whedon pour apparaître dans sa dernière série, Dollhouse. Pendant deux saisons, celle-ci se penche sur des hommes et femmes programmés pour remplir des missions secrètes, qu’elles soient romantiques ou physiques, légales ou non. Alors qu’une nouvelle personnalité est conférée à ces hommes et femmes à chacune de leur mission, avant qu’on leur efface la mémoire, une jeune femme commence à se remémorer de certaines choses… Glau y interprète Bennett Halverson, une programmeuse.

Après une brève incursion au cinéma dans Cavale aux portes de l’enfer, elle continue ensuite d’enchaîner les rôles à la télévision, apparaissant notamment dans un épisode de Grey’s Anatomy et Hawaii 5-0. Elle est ensuite de retour dans une des séries les plus en vogues de ces dernières années.

Nouvelle exposition grâce au petit écran

En 2013, elle décroche un nouveau rôle lui assurant une plus grande exposition. Elle incarne en effet le personnage d’Isabel Rochev, plus tard connue sous le nom de Ravager, dans la série Arrow.

Rochev apparaissant en tout dans 9 épisodes face au héros incarné par Stephen Amell, et ayant un important rôle à jouer dans l’histoire développée dans la série, Glau s’assure une plus grande exposition auprès du grand public. Elle consolide ainsi sa réputation d’actrice aux seconds rôles importants dans des séries à succès.

Depuis, l’actrice s’est faite plus discrète sur les plateaux. Après avoir tenu l’affiche de Sequestered en 2014, elle est tout de même apparue dans un épisode de Castle deux ans plus tard, y incarnant la détective Kendall Frost. Elle y a retrouvé pour l’occasion sa co-star dans Firefly, Nathan Fillion, qui jouait le rôle du capitaine Malcolm Reynolds dans la série de Whedon.

L’année dernière, Glau est apparue dans la série Wu Assassins portée par Iko Uwais, y interprétant Miss Jones. Il s’agissait là de son dernier rôle en date.

Pour l’heure, aucune information concernant les futurs projets de l’actrice. Selon toute vraisemblance, étant donné l’étendue de sa carrière à la télévision, on devrait prochainement la retrouver sur le petit écran.