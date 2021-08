Supernatural : que devient Misha Collins (l'ange Castiel) ?

La série "Supernatural" s'est terminée le 19 novembre 2020 aux États-Unis. Parmi les personnages préférés du public, l'ange Castiel. Depuis la fin de la série, que devient son interprète Misha Collins ?

De 2008 à 2020 il a interprété l'un des personnages les plus importants de Supernatural ! Aux côtés de Dean et Sam Winchester, interprétés respectivement par Jensen Ackles et Jared Padalecki, l'acteur Misha Collins est devenu l'ange Castiel. Engagé au départ pour quelques épisodes, il restera finalement au casting jusqu'à la dernière saison.

Maintenant que la série est terminée, que devient Misha Collins ?

L'ange Castiel dans Supernatural

Misha Collins commence sa carrière tardivement ! Avant d'être acteur, il a été stagiaire à la Maison-Blanche sous l'administration Clinton. Il démarre ensuite une société de logiciel éducatif auprès de sa compagne, Victoria Vantoch. C'est en réalité sur un coup de tête que le jeune homme décide de prendre des cours de théâtre. Rapidement il décroche un premier rôle dans Liberty Heights, puis dans Girl, Interrupted. Il quitte alors Washington et s'envole pour Los Angeles.

Les frères Winchester et Castiel - Supernatural ©CW

Il commence alors à apparaitre dans des séries plus connues telles que NCIS : Enquêtes spéciales, 24 heures chrono, Les Experts, Monk et même Charmed. Des petits rôles qui ne mettent pas réellement l'acteur en avant. Mais en 2008, sa carrière bascule. Il est choisi pour interpréter l'ange Castiel dans Supernatural. Il devient l'un des personnages phares et joue aux côtés de Jensen Ackles et Jared Padalecki. Il apparaît dès le début de la saison 4 et sauve Dean Winchester de l'enfer ! Petit à petit, l'ange envoyé par Dieu s'émancipe du paradis et change, devenant de plus en plus humain aux côtés des Winchester. L'ange va accompagner les deux frères jusqu'à la saison 15. C'est un des personnages les plus aimés de la série.

Un acteur très engagé

Bien que Castiel soit le rôle qui l'a fait connaître, l'acteur a joué dans plusieurs séries et plusieurs films. Au cinéma il interprète Brian dans le film Le Fantôme de mon ex-fiancée en 2008. La même année il interprète Buster dans The Grift de Ralph E. Portillo. De 2008 à 2020, alors même qu'il poursuit les tournages pour Supernatural, Misha Collins obtient de petits rôles dans Nip/Tuck, Ringer ou encore Timeless.

Mais Misha Collins n'est pas qu'un acteur. L'heureux père de famille a deux enfants avec son épouse Victoria Vantoch. Très actif sur les réseaux sociaux, il échange énormément avec ses abonnés. D'ailleurs, après leur avoir demandé de réfléchir à des idées pour stimuler l'économie, il a décidé de créer randomacts.org. L'organisation à but non lucratif vise à conquérir le monde, par des actes de gentillesse.

Plus récemment, l'acteur a rejoint Nathan Fillion et Melissa Ponzio dans un podcast intitulé Bridgewater ! Un drame audio qui sera disponible le 6 août prochain sur toutes les plateformes de podcast. Misha Collins est par ailleurs un poète publié...