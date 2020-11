Titanic : qu'est devenue la petite Cora, la cavalière de Jack ?

Elle n'avait pas un très grand temps d'écran dans "Titanic" de James Cameron, pourtant le personnage de la petite Cora a durablement marqué les spectateurs. 23 ans après la sortie du film, qu'est-elle devenue ?

Titanic : le classique indémodable

Quand James Cameron décide de porter à l'écran la catastrophe du naufrage du Titanic, qui a causé la mort de 1500 personnes en avril 1912, les experts prédisent, eux aussi, un naufrage. Et pour cause. Pour mettre en scène ce funeste événement, Cameron voit, comme à son habitude, les choses en très grand, allant même jusqu'à construire une réplique quasi grandeur nature du célèbre paquebot.

Le budget alloué au film (110 millions de dollars) est vite dépassé, et Cameron est obligé de sacrifier une partie de son propre salaire pour amortir les coûts de production. Au total, le film coûtera 200 millions de dollars, un record à cette époque.

Si de nombreux spécialistes prédisaient un naufrage industriel pour le réalisateur et la Fox, il n'en est rien. Le film devient le plus grand succès de l'Histoire du cinéma (hors inflation, aujourd'hui à la troisième place), et remporte 11 Oscars, dont celui du meilleur film.

De plus, la tragique histoire d'amour entre Rose DeWitt Bukater et Jack Dawson permet de faire exploser les carrières de leurs deux interprètes : Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

Qu'est devenue Cora, la jeune cavalière de Jack ?

Parmi les scènes cultes de Titanic, il y a celle de la danse endiablée entre Rose et Jack, après leur premier dîner. C'est réellement à cet instant que leur histoire prend une autre tournure, et que leur attirance mutuelle naît.

Dans cette même scène, avant qu'ils ne dansent ensemble, une petite fille nommée Cora, qui dansait précédemment avec Jack, regarde le couple et Jack la rassure en lui disant qu'elle reste sa cavalière. La petite fille, que l'on voyait également brièvement s'émerveiller devant le paquebot au début du film, a marqué les spectateurs, même si son temps de présence à l'écran est très court. Elle partageait une autre séquence avec Jack, dans laquelle il lui apprenait à dessiner, mais la scène a été coupée au montage. Vous pouvez néanmoins la découvrir ci-dessous :

Beaucoup de spectateurs se sont demandés ce qu'il advenait de ce personnage dans le film, puisqu'on ne la revoit pas après. Malheureusement, la pauvre enfant meurt noyée, comme semble le dévoiler cette tragique scène coupée qui ne laisse que peu d'espoir quant à son issue :

Il va s'en dire que si ces deux scènes coupées avaient été présentes dans la version cinéma du film, les larmes des spectateurs n'en auraient été que plus nombreuses.

À quoi ressemble Cora aujourd'hui ?

Après le film, son interprète Alexandrea Owens, qui était âgée de 9 ans au moment du film, a continué ses études et s'est éloignée des plateaux de cinéma. Aujourd'hui âgée de 32 ans, elle aspire de nouveau à une carrière de comédienne et a recommencé à tourner en 2017 dans des petites productions. Voici à quoi elle ressemble aujourd'hui :

De son expérience dans Titanic, Alexandrea Owens en garde un souvenir merveilleux, comme elle le déclarait en 2015 lors d'une interview pour le site BuzzFeed. Elle avait néanmoins un regret : ne pas avoir conservé le dessin fait par Leonardo DiCaprio, qui fut volé durant le tournage.