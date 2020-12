Un dos tres : que deviennent les acteurs de la série ?

La série espagnole "Un, dos, tres" ("Un paso adelante" en version originale) s'est terminée il y a quinze ans. Que deviennent les interprètes de Lola, Silvia, Ingrid, Marta, Pedro et Roberto ?

Un, dos, tres : les années fac

Série phare diffusée sur M6 entre les années 2004 et 2005, Un, dos, tres a fait le bonheur des téléspectateurs et des amateurs de danse pendant six saisons.

La série se situait à Madrid, dans la prestigieuse école Carmen Arranz, où des étudiants en arts de la scène y perfectionnaient leurs talents pour la danse, mais aussi la musique et le théâtre. Dans la première saison, nous faisions la connaissance de jeunes étudiants, que nous allions suivre dans leurs futures aventures palpitantes. Il y avait Lola (Beatriz Luengo), Silvia (Monica Cruz), Ingrid (Silvia Marty), Roberto (Miguel Angel Munoz), Pedro (Pablo Puyol), Marta (Dafne Fernandez) accompagnés par des professeurs chevronnés.

Que deviennent-ils ?

Quinze ans après la fin de la série, on prend des nouvelles de quelques acteurs phares !

Beatriz Luengo (Lola)

Lola est probablement le personnage le plus connu des spectateurs. Et celui qui a le plus évolué au cours de la série. Son interprète, Beatriz Luengo, a eu du mal à se défaire de cette image. Après l'arrêt de la série, elle s'est lancée dans une carrière solo de chanteuse, mais n'a pas rencontré le succès espéré en Espagne. Son album s'est en revanche beaucoup mieux vendu en France et a atteint la 7e place des ventes en 2006. Elle a sorti en tout six albums. Récemment, Beatriz Luengo a publié un essai sur les muses de grands artistes tombées dans l'oubli baptisé El despertar de las musas. Elle pote régulièrement des photos d'elle et de sa vie privée sur son compte Instagram. On peut découvrir qu'elle est toujours en couple avec Yotuel Romero, qui jouait le rôle de Pavel dans la série, et qu'ils ont un enfant ensemble.

Monica Cruz (Silvia)

Après l'arrêt de la série, la petite soeur de Penelope Cruz a continué à tourner dans des séries TV espagnoles, notamment Madres : amor y vida. Parallèlement à sa carrière d'actrice (qui n'a jamais réellement décollé), elle s'est lancée dans le stylisme et continue de poser pour des couvertures de magazines, notamment pour les 75 ans de Elle Espagne. Elle poste fréquemment des photos et vidéos sur son compte Instagram. L'occasion de remarquer qu'elle est toujours aussi charismatique.

Silvia Marty (Ingrid)

En parallèle de sa carrière de comédienne (elle apparaît fréquemment dans des séries TV espagnoles), l'interprète d'Ingrid a créé sa propre marque de vêtements : Les Rousses, pour laquelle elle est également l'égérie. Elle aussi est très active sur Instagram, et poste fréquemment des photos, d'ailleurs souvent commentées par ses anciennes camarades de la série : Beatriz Luengo et Monica Cruz.

Miguel Angel Munoz (Roberto)

L'interprète de Roberto est probablement celui qui a le plus tourné après l'arrêt de la série, principalement dans des productions hispaniques. Il a récemment joué aux côtés de Sharon Stone dans le film What About Love, attendu l'année prochaine aux USA. Le public français le connaît également pour sa participation à la saison 5 de l'émission Danse avec les stars. Il est également très actif sur Instagram. Il a notamment partagé cette photo issue du numéro spécial 75 ans de Elle Espagne :

Pablo Puyol (Pedro)

L'interprète de Pedro a continué à jouer dans des séries télévisées espagnols après l'arrêt de Un, dos, tres. Parallèlement à sa carrière de comédien, il donne également des cours de théâtre dans une école des Arts de la scène (ça doit lui rappeler des souvenirs) dans la région de Malaga. Il est actuellement en train de tourner une comédie avec son ancien collègue et ami, Miguel Angel Munoz :

Dafne Fernandez (Marta)

Comme ses anciens camarades, l'interprète de Marta a joué dans quelques productions espagnoles, mais s'affiche désormais plus comme influenceuse sur Instagram où on la découvre actuellement enceinte de son deuxième enfant.. En octobre 2014, elle est présente dans le public de Danse avec les stars pour soutenir son ancien camarade Miguel Angel Munoz.

En 2016, Monica Cruz, Miguel Angel Munoz, Beatriz Luengo et Pablo Puyol s'étaient retrouvés sur le plateau d'une émission diffusée sur Antena 3 pour évoquer des souvenirs de la série. Monica Cruz avait confié qu'ils ne s'étaient pas revus ensemble depuis l'arrêt de la série et était très émue. Vous pouvez découvrir un extrait ci-dessous :