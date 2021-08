Vikings : que devient l'acteur Gustaf Skarsgård (Floki) ?

Floki est l'un des personnages principaux de la série "Vikings". Alors que la série s'est terminée il y a quelques mois, que devient son interprète, Gustaf Skarsgård ?

Vikings : Floki le constructeur de bateau

Né en 1980, Gustaf Skarsgård est un acteur suédois. Venant d'une famille d'artistes, il se passionne très jeune pour le cinéma et les arts. Après une première apparition dans le film Täcknamn Coq Rouge canne, le jeune acteur est sollicité. Après avoir joué dans plusieurs pièces de théâtre, il apparaît dans Evil en 2003 et dans Les Joies de la famille en 2008. Deux rôles qui lui vaudront d'être nominé aux Guldbagge Awards en tant que meilleur second rôle masculin et meilleur acteur principal. Il rejoint le casting de Vikings en 2012, alors qu'il auditionne pour le rôle Ragnar. Il y interprète finalement Floki, un personnage complexe qui marque les fans de la série. Sa prestation est saluée par la critique et par les téléspectateurs. Déjà célèbre en Suède, l'acteur gagne une notoriété internationale.

Gustaf Skarsgård et Travis Fimmel ( Floki et Ragnar Lothbrok ) Vikings ©HBO

Vikings s'est terminé il y a tout juste quelques mois. La série de Michael Hirst retraçait entre fiction et réalité, les expéditions des guerriers vikings. Se concentrant principalement sur les aventures de Ragnar Lothbrok, la série suit également les nombreux autres guerriers qui se battent avec lui dans le mur de bouclier. Parmi les personnages principaux et marquants, Floki, le constructeur de bateaux, interprété par Gustaf Skarsgård. Véritable fanatique, le personnage prône l’amour des dieux nordiques au quotidien ! Sa haine des chrétiens le pousse même à commettre l’irréparable ! Il finit par tuer Athelstan, ce qui fracture sa relation fusionnelle avec le roi des Vikings. Ami proche et fidèle de Ragnar Lothrbok, il sera cependant à ses côtés jusqu'au décès du personnage principal, à la fin de la saison 4.

Mais depuis la fin de la série, que devient l'acteur ?

Et maintenant ?

Depuis la fin de la série qui l'a fait connaitre à travers le monde, Gustaf Skarsgård est resté très proche d'Alexander Ludwig (Bjorn). Colocataires pendant plusieurs années, les deux hommes sont aujourd'hui comme deux frères. Et bien qu'il soit difficile à apercevoir sur les écrans, l'acteur poursuit sa carrière. Après Vikings, le jeune homme a rejoint le casting de Westworld. Dans la série de science-fiction, l'acteur prête ses traits à Karl Strand. En mars 2019, il rejoint également Cursed : La Rebelle, une série télévisée originale de Netflix basée sur une réimagerie de la légende arthurienne. L'acteur y tient le rôle de Merlin. Malheureusement, la série n'a pas été reconduite pour une deuxième saison.

Gustaf Skarsgård n'est pas juste un bon acteur ! Ecrivain, le jeune acteur a écrit de nombreuses pièces de théâtre qu’il a ensuite mises en scène.

Côté vie privée, l'acteur marié à Hanna Alstroom entre 99 et 2005 est très discret. Cependant, comme de nombreux acteurs de Vikings, Gustaf Skarsgård est très actif sur les réseaux sociaux. Engagé, il n'hésite pas à y partager ses prises de positions en plus de son quotidien.