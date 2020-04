Rambo : Sylvester Stallone rend hommage à Brian Dennehy

En effet, la star de Rambo s'est permis de partager un message d'adieu émouvant sur son compte Instagram :

Bien que Sylvester Stallone soit sincère dans ses paroles, il s'est néanmoins trompé sur le passé d'ancien soldat du Vietnam de Brian Dennehy. Bien que le défunt acteur ait servi dans les Marines, ses déclarations sur son service dans le conflit vietnamien étaient fausses (il a été enrôlé de 1958 à 1963). L'acteur s'était d'ailleurs excusé pour cela en 1998 :

J'ai menti au sujet de servir au Vietnam, et je suis désolé. Je ne voulais pas enlever les actions et les sacrifices de ceux qui y ont vraiment servi… Je leur ai volé de la valeur. C'était très mal de ma part. Il n'y a aucune vraie excuse pour cela. J'étais un Marine en temps de paix, et j'ai terminé mon service en 1963 sans jamais servir au Vietnam. J'ai commencé à dire que j'avais combattu là-bas, et je suis resté avec cette histoire. Ensuite, je ne savais pas comment remettre les pendules à l'heure.