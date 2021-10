Richard Bohringer dit pourquoi il a voulu arrêter de tourner

Dans les colonnes du JDD, le comédien Richard Bohringer s'est confié sur ses années difficiles, ses addictions, et son retour au cinéma dans le film "Les Héroïques" de Maxime Roy.

Richard Bohringer se confie

Ces dernières années, Richard Bohringer s'est fait plus discret devant les caméras. Ce mercredi 20 octobre, il est à l'affiche du film Les Héroïques de Maxime Roy. Il s'agit du premier long-métrage de ce jeune réalisateur. Un second rôle pour Richard Bohringer, mais qui lui a donné envie de renouer avec le cinéma. Dans un entretien donné au JDD, le comédien de 79 ans raconte pourquoi il ne voulait plus tourner.

Les Héroïques © Pyramide

C'est vrai qu'on m'a moins vu ces derniers temps. J'ai refusé des choses parce que j'avais l'impression de tourner en rond. J'en ai marre des rôles de vieux ronchons

a-t-il déclaré avant d'ajouter :

C'est Maxime Roy qui est venu me chercher (...) j'ai été séduit par sa personnalité. D'habitude, sur les plateaux, j'ai envie de donner des coups de savate. Là, c'est comme si je n'avais jamais été caractériel. Max est arrivé à un moment où j'étais fatigué des colères (...) je suis sorti de ce film apaisé, "rédempté" même. Il y a eu un moment où je ne voulais plus tourner. Maxime m'a redonné l'envie.

Le futur

Actuellement, Richard Bohringer est sur les planches. Il a repris sa pièce Traîne pas trop sous la pluie. Mais on devrait le revoir bientôt sur grand écran. Dans des premiers films :