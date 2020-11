Robert de Niro : retour sur la carrière d’une légende d’Hollywood

A la fois réalisateur, acteur et producteur, Robert De Niro est connu pour ses apparitions dans des films cultes du 7ème Art dont Le Parrain 2e partie, Taxi Driver, Il était une fois en Amérique, Les Incorruptibles ou encore Les Affranchis. Retour sur la carrière d’une icône hollywoodienne.

Robert de Niro : plus de 50 ans de carrière

Acteur, réalisateur et producteur italo-américain Robert Mario De Niro Jr. est né le 17 août 1943 dans le quartier du Bronx à New York. Il est le fils du peintre homonyme Robert De Niro et de Virginia Admiral. Robert De Niro est élève au célèbre Actor Studio sous la direction de Lee Strasberg et commence sa carrière sur les planches à Broadway avant de découvrir le monde du 7ème Art. En 1968, il tourne sous la direction de Brian de Palma dans le film Greetings qui marque son premier rôle au cinéma. Il se fait connaître du grand public dès 1973 avec Le Dernier match puis Mean Streets avec Martin Scorsese. Les premiers films d’une longue série avec le réalisateur qui va le révéler au grand public.

Scorsese/De Niro : une collaboration iconique

En neuf long-métrages, le réalisateur Martin Scorsese et l’acteur ont profondément marqué l’histoire du cinéma. Leur duo de choc va donner naissance à de nombreux films qui portent sur différents thèmes dont celui de la mafia.

Robert De Niro et Martin Scorsese ©Getty Images

Parmi eux on retrouve Taxi Driver, Raging Bull, Les Affranchis ou Casino pour les plus célèbres. En 2018, le duo iconique revient avec la production Netflix The Irishman et signe sa dixième collaboration Killers of the Flower Moon dont le tournage aura lieu en mars 2021. Lors d’une interview au média Deadline, Martin Scorsese confiait d'ailleurs :

Notre relation consiste à ne pas parler. Ce qui nous connectait au départ, c’est qu’on se connaissait un peu de quand on avait 16 ans, puis on s’est perdus de vue. Et en 1970, 1971 on se rencontre à nouveau. Il jouait pour Brian De Palma. Je prévoyais de faire Mean Streets, et il collait parfaitement au ton, au parfum du film. Il savait comment se tenir, quel chapeau porter. Il savait tout, en quelque sorte, et il faisait ça avec une totale confiance.

Acteur, réalisateur et producteur

En 1994, Robert De Niro réalise son premier long métrage avec Il était une fois le Bronx. Un film drôle et émouvant dans lequel il a appliqué tous les conseils du réalisateur de Mean Streets à savoir ancrer l’intrigue dans un contexte social, celui de la domination italienne menacée en 1968 par les gangs afro-américains. D'ailleurs, certaines répliques restent encore cultes à ce jour tel que « Rien n’est plus tragique que le talent gâché » ou encore « Tu veux voir un vrai héros ? Regarde celui qui se lève tous les matins, va au boulot et entretient sa famille. C’est ça, l’héroïsme. ».

Il était une fois le Bronx ©Tribeca Productions

Il retente l’expérience en 2007 avec Raisons d’état dans lequel il est à la fois réalisateur et acteur aux côtés de Matt Damon. En plus de ses propres films, l’acteur produit d’autres longs métrages dont Les Nerfs à vif en 1992.

Des têtes d'affiche légendaires

Robert De Niro va se frotter à de nombreuses têtes d’affiche durant sa carrière : Leonardo DiCaprio dans Blessures secrètes en 1994 ou encore Al Pacino dans Le Parrain 2 en 1974 puis dans Heat en 1996. Il collabore ensuite avec Dustin Hoffman dans Sleepers, avant de le retrouver dans Des Hommes d'Influence en 1998. En 1997, c’est le réalisateur Tony Scott qui lui offre un rôle dans le film Le Fan. L’année suivante, Quentin Tarantino lui propose de jouer dans le déjanté Jackie Brown aux côtés de Samuel L. Jackson et Pam Grier.

Jackie Brown ©Miramax Films

En 2001, il tourne de nombreux films dont The Score dans lequel il donne la réplique à Marlon Brando et Edward Norton. Après avoir joué les voyous et les mafieux, Robert De Niro s’essayera à la comédie dont une des plus connues reste Mon beau-père et moi avec Ben Stiller en 2001. Enfin, en 2019, De Niro se confronte au clown prince du crime dans Joker. Il incarne un animateur de télévision qui va se retrouver opposé au célèbre psychopathe interprété par Joaquin Phoenix.

Des récompenses prestigieuses

Parmi ses innombrables récompenses et distinctions les plus célèbres, Barack Obama lui décerne la médaille présidentielle de la Liberté. En 2010, il devient également le président du jury du Festival de Cannes puis reçoit le Cecil B. DeMille Awards pour l'ensemble de sa carrière lors de la 68ème cérémonie des Golden Globes. Il a également été récompensé par deux Oscars : celui du meilleur acteur pour Raging Bull et celui du meilleur second rôle pour Le Parrain 2.

68ème cérémonie des Golden Globes ©Getty Images

Considéré comme l'un des plus grands acteurs vivants, sa carrière prestigieuse continue d’inspirer des millions de fans dans le monde entier. Sa présence intimidante à l’écran est incontestablement sa marque de fabrique aussi bien dans les drames que dans les comédies. Son implication légendaire pour ses rôles l’a érigé en véritable icône du 7ème Art hollywoodien et continue de fasciner les cinéphiles à travers les générations.