Robin Williams : un acteur l'imite parfaitement et fait le buzz

Dans une vidéo postée le 11 octobre dernier, et qui cumule déjà plus de 4.5 millions de vues, le comédien Jamie Costa imite Robin Williams à la perfection. Une vidéo que sa propre fille, Zelda Williams, n'a plus envie de regarder.

Robin Williams, l'irremplaçable

Le 11 août dernier a marqué les sept ans de la disparition de Robin Williams. Sept années sans ce génie de la comédie, qui nous a fait rire aux éclats autant qu'il nous a émus aux larmes. L'acteur disparu tragiquement à l'âge de 63 ans a laissé un grand vide dans le paysage télévisuel. Mais également une filmographie foisonnante, que l'on ne se lasse pas de revoir.

Robin Williams (Will Hunting) © Miramax Films

Une vidéo d'imitation bluffante

Ces dernières heures, une vidéo postée sur YouTube fait le buzz. Et pour cause. Dans ce court-métrage baptisé ROBIN Test Footage Scene le comédien et imitateur Jamie Costa se glisse dans la peau de Robin Williams. Et c'est tout simplement bluffant. La vidéo a déjà été visionnée plus de 4.5 millions de fois :

Dans cette vidéo, Jamie Costa se glisse dans la peau de Robin Williams alors en plein tournage de sa série Mork and Mindy. C'est à ce moment-là qu'il apprend la disparition de son meilleur ami John Belushi. Ce dernier est en effet décédé le 5 mars 1982 après une overdose. Une disparition qui a profondément marqué Robin Williams.

Jamie Costa avait déjà rendu hommage à son idole avec qui il partage des similarités physiques assez folles dans la vidéo "Never Had A Friend Like Him".

Zelda Williams mal à l'aise

Jamie Costa parvient à imiter les mimiques de Robin Williams d'une façon tout à fait impressionnante. Si la vidéo fait le buzz auprès des fans de l'acteur, elle ne plaît en revanche pas à sa fille, Zelda Williams.

En effet, cette dernière a demandé dans un post Twitter à ce qu'on arrête de lui envoyer.